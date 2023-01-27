Amerika merkezli William Russel isimli bir sigorta şirketi, 2023 yılı için en güvenli ülkeleri belirledi. Analizler, Güvenlik Endeksi 2022 temelli olmak üzere, birçok kritere göre değerlendirildi. Bunlar arasında; özgürlük, eğitim, çevresel ve dijital güvenlik, sağlık hizmetleri ve yaşam kaşitesi gibi faktörler yer alıyor. İşte, 2023 yılının en güvenli 10 ülkesi...