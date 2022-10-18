Pandemiden sonra dünyanın her yerinde yerel yönetimler mahallelerini tekrar gezmeye başlayan insanlar için yeniden kuruyorlar. Sokakları nasıl kullandıklarını gözden geçirip, daha az araba almaya belki de trafiğe kapatmaya, daha fazla yürünebilir alan bırakmaya, bisikleti özendirmeye ve insanların takılabileceği mekanlara daha fazla alan bırakmaya çalışıyorlar. Bu tutum aynı zamanda aşırı ve boş kalabalıktan arınma ve hava kirliliği gibi sorunlarla mücadele anlamına da geliyor. Tüm bunlar semtlerin eskisinden çok farklı görünmesine ve hem yerel halk hem de gezginler için daha cazip hale hale gelmesine neden oluyor. Dünya çapında yıllar süren bu salgın bir mahalle rönesansına yol açtı da diyebiliriz özetle.

Seyahatinizden beklentiniz pandemiden sonra nasıl şekil değiştirdi? Tercihleriniz ne yönde? Herkes tarafından en çok rağbet gören kalabalık turistik yerleri, mutlaka tadılması gereken yemekleri yemek için tıklım tıkış mekanları mı tercih ediyorsunuz yoksa daha sakin, daha sürdürülebilir turizm yapan, yerel halkla da iyi ilişkiler ve arkadaşlıklar kurabileceğiniz, yaşaması ve kalması en harika destinasyoları mı arıyorsunuz?

Time Out, bu keşiflerde yardımcı olması için her yıl 20 bin kişi ile anket yaparak artık bir geleneğe dönmüş olan "dünyanın en havalı semtleri"ni seçiyor.

İşte dünyanın en havalı ilk 10 semti...