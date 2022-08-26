27. Süleyman Seba Caddesi, İstanbul

Akaretler'de, Beşiktaş ve Nişantaşı'na yürüme mesafesinde bulunan Süleyman Seba caddesinden Time Out'ta oldukça hareketli bir cadde olarak bahsediliyor. Buradaki etkileyici mimarinin çoğu, bazı güzel yeme içme mekanlarına, kafelere, restoranlara ve çok sayıda sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Süleyman Seba caddesi İstanbul'un dört bir yanından sanatseverleri kendine çekiyor. Editörler caddenin baş tacını, Sultan Abdülaziz döneminde Dolmabahçe'nin üst düzey yetkililerinin konaklaması için inşa edilen görkemli "Sıraevler" olarak tanımlamış. Editörler caddeyi şöyle anlatıyor: "Enfes bir öğlen yemeği için mükemmel bir manzara. Yemekten sonra bir kitapçıya girip aradığınız kitabı bulabilir, kahvenizi bu manzaraya karşı keyifle yudumlarken aldığınız kitabı karıştırabilirsiniz."