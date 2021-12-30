Karagöl-Sahara Milli Parkı'nda kış manzarası

Buz tutan Karagöl büyülüyor

Milli park sınırları içinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl, köknar, ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile kış aylarında da eşsiz görüntüler sunuyor.

Karlarla kaplı bitki örtüsü, buz tutmuş göl yüzeyi ile ziyaretçilerine masalsı bir ortam sunan Karagöl, doğa ve fotoğraf tutkunlarının kış mevsiminde de vazgeçilmezi durumunda.

Karagöl'deki turistlik bir işletme yöneticilik yapan Tayfun Ocak, Şavşat Karagöl'ün doğal güzelliğiyle her geçen yıl dünya ve Türkiye'de tanınırlığının arttığını söyledi.