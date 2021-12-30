Karagöl-Sahara Milli Parkı'nda kış manzarası

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Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesindeki Karagöl-Sahara Milli Parkı, seyrine doyumsuz kış manzaralarıyla ziyaretçilerini bekliyor. İtalya'nın Milano kentinde, 21-23 Haziran'da gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı alan ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı artan ilçenin en önemli turizm destinasyon merkezi konumundaki Karagöl-Sahara Milli Parkı, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
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Toplamda 3 bin 251 hektarlık bir alana sahip olup "Karagöl" ve "Sahara Yaylası" olmak üzere iki ayrı bölümden oluşan milli park, kar yağışı sonrası oluşan manzaralarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.
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Zengin flora ve faunasıyla her mevsim farklı güzellikleri bünyesinde barındıran doğanın koruma altına alınması amacıyla 1994 yılında milli park statüsüne kavuşturulan Karagöl-Sahara Milli Parkı, kış mevsiminde kamp alanları, trekking ve foto safari parkurlarıyla şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.
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Buz tutan Karagöl büyülüyor
Milli park sınırları içinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl, köknar, ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile kış aylarında da eşsiz görüntüler sunuyor.
Karlarla kaplı bitki örtüsü, buz tutmuş göl yüzeyi ile ziyaretçilerine masalsı bir ortam sunan Karagöl, doğa ve fotoğraf tutkunlarının kış mevsiminde de vazgeçilmezi durumunda.
Karagöl'deki turistlik bir işletme yöneticilik yapan Tayfun Ocak, Şavşat Karagöl'ün doğal güzelliğiyle her geçen yıl dünya ve Türkiye'de tanınırlığının arttığını söyledi.
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Karagöl-Sahara Milli Parkı'nı Doğu Karadeniz Bölgesi’nin incisine benzeten Ocak, milli parkın, bölgenin en önemli ekoturizm merkezi olduğunu kaydetti.
Karagöl'ün kar yağışı sonrası ayrı bir güzelliğe büründüğünü kaydeden Ocak, "Ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Gölümüz dondu. Kamp, trekking ve foto safari için çok elverişli bir ortam var. Ulaşım kolay farklı rotalardan ulaşılabiliyor" dedi.
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