Modern dünyanın 7 harikası

Kolezyum

Roma’nın merkezinde yükselen Kolezyum’un asıl adı Flavian Amfi Tiyatrosu’dur. Çimento ve kumdan inşa edilen bu yapı, tarihteki en büyük amfitiyatro. MS 72’de Roma İmparatoru Vespasian döneminde başlayan inşaat, MS 80’de İmparator Titus tarafından tamamlandı.

Dönemin Roma’sında Kolezyum halkın bir araya geldiği bir merkezdi. Tahminlere göre 80 bin kişiye ulaşabilen kapasitesi ile imparatorluğun en büyük toplanma alanıydı. Kolezyum’da gladyatör oyunları düzenleniyor, halka eski savaşların canlandırmaları ile imparatorluğun muhteşem tarihi anlatılıyordu. İdamlar, hayvan avları düzenleniyordu.

Hristiyanlığın kabulünden sonra Kolezyum’daki şiddet gösterileri sona erdi, yapı ekonomik ve dini amaçlarla kullanıldı. Atölyeler, taş ocakları, pazar yeri olarak imparatorluk yıkıldıktan sonra bile kullanılmaya devam edildi. Bugün hala Papa tarafından her kutsal Cuma günü Kolezyum çevresinde Haç Yolu alayları düzenleniyor.

Kolezyum’un Flavian Hanedanlığı döneminde inşa edildiği için Flavian Amfi Tiyatrosu olan gerçek adı da zaman içerisinde değişti. Roma ve Mısır gibi büyük uygarlıkların tarihleri boyunca başa geçen hükümdarların tarihi yapılara isimlerini ve imzalarını bırakarak geçmişe kendi isimlerini yazmaları son derece sık görülür.

Kolezyum’un adı ile ilgili iki hikaye bulunuyor. Bunlardan biri Flavianların ardından tahta geçen Sezar’a atfen yapının adının Caesareum olduğu, bu ismin zaman içerisinde Colosseum ve Colosseo (Kolezyum) haline geldiğidir.

İkinci hikaye ise İmparator Nero’nun amfi tiyatroya Colisæus adı verilen kendi dev heykelini inşa ettirmesinden geliyor. Nero heykeli 1000 yıllarında yıkıldı ve bugün sadece kaidesi duruyor. Hikayeye göre heykel yıkıldıktan sonra amfi tiyatro, heykelin adı olan Colisæus ile anılıyor ve sonradan Colosseo’ya dönüşüyor.