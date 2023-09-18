Ölmeden önce İspanya'da görmeniz gereken yerler
İspanya, insanın aklını başında alan, nefesini kesen yerlerle dolu. Bu yerlerin sayısı o kadar çok ki nereye gideceğinize karar vermek biraz zor olabiliyor. Bu yüzden size biraz yardımcı olmak istedik ve İspanya'da mutlaka görmeniz gereken yerlerin bir listesini çıkardık...
Sagrada Família, Barselona
Barselona başlı başına göz alıcı bir şehir olsa da Antoni Gaudi’nin yarım kalmış bu şaheseri bir başka. Sagrada Família kilisesi, şehirdeki Gaudi binalarının çoğu ile birlikte UNESCO Dünya Mirasının bir parçası. Meşhur binanın inşaatı 1882 yılında başlamış; Gaudi 1926 yılında hayatını kaybetmiş, ancak inşaat şu günde bile hala devam ediyor. Kilise, tahminlere göre 2026 yılında tamamlanmış olacak ve tam 18 adet kule külahına sahip olacak. İnşaat bittiğinde yapı, muhtemelen dünyanın en uzun kilisesi unvanını alacak. Kilise her ne kadar inşaat alanı statüsünde olsa da ziyaretçilere açık; şehrin göz alıcı manzarasını ince kulelerden birine çıkarak deneyimleyebilirsiniz.
Guggenheim Müzesi
Bilbao’daki, dünyaca ünlü mimar Frank Gehry tarafından tasarlanan Guggenheim Müzesi, dünyanın en özgün tasarımlarımdan birine sahip. Dev cam ve titanyum tabakalarıyla kaplı dış cephe, güneş ışığını yakalama amacıyla dalgalı ve kıvrımlı bir şekilde oluşturulmuş. 1997 yılında inşa edilen bu modern sanat müzesinde Rothko, Richard Serra, Basquiat, Anselm Kiefer, Louise Bourgeois ve Jeff Koons gibi isimlerin kalıcı koleksiyonları bulunuyor. Nervión nehrinin kıyılarında yer alan müzenin inanılmaz mimarisini farklı açılardan yakalamaya çalışmak, en az içerisinde bulunan sanat eserlerini izlemek kadar keyifli.
Su Kemeri, Segovia
Segovia’da yer alan devasa Roma su kemeri, birinci yüzyılda inşa edilmiş ve dünyanın en iyi korunmuş su kemerlerinden biri olma statüsüne sahip. Bu dev taş yapı, 14 km’nin sonunda şehir merkezine ulaşıyor. Şehirdeki kısımda 167 kemer bulunuyor; bunların kimisi ikili, kimisi ise tekli. Su kemeri, katedral ve peri masallarından çıkmış gibi görünen kale ile birlikte Segovia, Madrid’den günübirlik bir gezi için ideal bir destinasyon.
Basílica de Santa María la Real de Covadonga, Asturias
Picos de Europa dağlık bölgesinin üzerinde yer alan Basílica de Santa María la Real de Covadonga kilisesi, pembe, kırmızı kuleleriyle yemyeşil doğanın içinden yükseliyor. Bu neo-romanesk kilise, tamamen pembe kireç taşlarından yapılmış; daha önce hiç pembe bir kilise görmediyseniz eğer, merakınız giderilecektir, emin olabilirsiniz. Kilise, bu milli parkta göreceğiniz güzelliklerin yalnızca bir başlangıcı. Santa Cueva de Covadonga, Meryem Ana’nın ibadet eden kişilere göründüğü söylenen bir mağaranın hemen yanında yer alıyor. Parkta Enol ve Ercina adlarında iki de buzul gölü bulunuyor; nefes kesen görüntüleri, ziyareti kaçınılmaz kılıyor.
Plaza Mayor, Madrid
Plaza Mayor’a doğru yürümek, hayatınızda yaşayacağınız en unutulmaz anlardan biri olacak; meydanın merkezine bakan 237 balkon ve III. Felipe’yi atı üzerinde tasvir eden heykel, ağzınızı açık bırakacak. Bir zamanlar boğa güreşlerine, halka açık infazlara, İspanyl Engizisyonu dönemindeki mahkemelere ve taç giyme törenlerine ev sahipliği yapan bu 17.yy. meydanını teraslardan birinde, elinizde soğuk bir birayla izleme deneyimini asla kaçırmayın.
Patios, Córdoba
Córdoba’nın sıcak ve kuru iklimi, şehrin ilk sakinlerini (önce Romalıları, sonra da Moroları) evlerini, ortasında bir çeşme ya da kuyu olan avluların etrafında inşa etmeye itmiş. Günümüzde de oldukça yaygın olan bu yerleşim şekli, Córdoba’da tipik olarak kabul görüyor ve çiçeklere bürünmüş bu küçük avlular harika dekorasyonları ile dünyaca ünlü. Avluları yıl boyunca ziyaret edebilirsiniz; ancak ziyaretinizi mayıs aylarında düzenlenen avlu festivaline denk getirmenizi tavsiye ederiz.
El Tajo Gorge, Ronda
Ronda, MÖ 9.yy’a kadar giden geçmişi ile İspanya’nın en eski kentlerinden biri. Bölgeyi etkileyici kılan yalnızca tablo gibi köyün huzurlu ortamı değil; Ronda’yı ikiye bölen vadi, ziyaretçilerine unutulmaz bir manzara sunuyor. Vadiye hangi açıdan bakarsanız bakın, farklı bir güzellikle karşılaşıyorsunuz – mükemmel kareler yakalamak isteyen fotoğraf meraklıları için ideal özellikle. Puente Nuevo köprüsünden yürüyerek bile geçebilirsiniz vadiyi. Güney İspanya’nın en güzel yerlerinden biri gerçekten.
Los Gigantes, Tenerife
Los Gigantes, deniz seviyesinden 500-800 m yükseklikleriyle okyanusun üzerinde yükselen devasa yamaçlardan oluşuyor. Bu doğal güzellikler, İspanya’nın yedi Kanarya Adalarından biri olan Tenerife’de bulunuyor. Muhteşem panoramik manzaranın tadını çıkarın; seyir noktasına tırmanın, aşağıda kalan sahilde yürüyüş yapın ya da cesaretiniz varsa trekking deneyin. Yakında bulunan volkanik siyah kum sahillerini gezerek ziyaretinize keyifli bir nokta koyabilirsiniz.
Catedral de Santiago de Compostela, Santiago
İspanya muhteşem kiliselerle dolu bir ülke; ancak Catedral de Santiago de Compostela’nın yeri bir başka. Katedral hem 12 havariden St. James’in gömüldüğü yer hem de 800 km uzunluğundaki hac yolu Camino de Santiago’nun bitiş noktası. 1211 yılında tamamlanmış olan katedral barok ve romanesk özellikler taşıyor ve 80 m uzunluğundaki çan kuleleri ile şehrin üzerinde yükseliyor.