Haberler Gastro Seyahat Ölmeden önce İspanya’da görmeniz gereken yerler

Ölmeden önce İspanya'da görmeniz gereken yerler İspanya, insanın aklını başında alan, nefesini kesen yerlerle dolu. Bu yerlerin sayısı o kadar çok ki nereye gideceğinize karar vermek biraz zor olabiliyor. Bu yüzden size biraz yardımcı olmak istedik ve İspanya'da mutlaka görmeniz gereken yerlerin bir listesini çıkardık... Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 18.09.2023 - 20:08 Güncelleme: 18.09.2023 - 20:08 facebook

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Sagrada Família, Barselona Barselona başlı başına göz alıcı bir şehir olsa da Antoni Gaudi’nin yarım kalmış bu şaheseri bir başka. Sagrada Família kilisesi, şehirdeki Gaudi binalarının çoğu ile birlikte UNESCO Dünya Mirasının bir parçası. Meşhur binanın inşaatı 1882 yılında başlamış; Gaudi 1926 yılında hayatını kaybetmiş, ancak inşaat şu günde bile hala devam ediyor. Kilise, tahminlere göre 2026 yılında tamamlanmış olacak ve tam 18 adet kule külahına sahip olacak. İnşaat bittiğinde yapı, muhtemelen dünyanın en uzun kilisesi unvanını alacak. Kilise her ne kadar inşaat alanı statüsünde olsa da ziyaretçilere açık; şehrin göz alıcı manzarasını ince kulelerden birine çıkarak deneyimleyebilirsiniz.

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Guggenheim Müzesi Bilbao’daki, dünyaca ünlü mimar Frank Gehry tarafından tasarlanan Guggenheim Müzesi, dünyanın en özgün tasarımlarımdan birine sahip. Dev cam ve titanyum tabakalarıyla kaplı dış cephe, güneş ışığını yakalama amacıyla dalgalı ve kıvrımlı bir şekilde oluşturulmuş. 1997 yılında inşa edilen bu modern sanat müzesinde Rothko, Richard Serra, Basquiat, Anselm Kiefer, Louise Bourgeois ve Jeff Koons gibi isimlerin kalıcı koleksiyonları bulunuyor. Nervión nehrinin kıyılarında yer alan müzenin inanılmaz mimarisini farklı açılardan yakalamaya çalışmak, en az içerisinde bulunan sanat eserlerini izlemek kadar keyifli.