CNN International'ın haberine göre birkaç eski Orient Express tren vagonu, Polonya ve Beyaz Rusya sınırındaki Malaszwewicze adlı küçük bir tren istasyonunda unutuldu. Yıllarca burada hurdaya döndükten sonra 2015'te tesadüfen bulundular. Trenlere meraklı Fransız Arthur Mettetal, bir YouTube videosunda mavi vagonları fark etti ve kayıp trenlerin izini sürmek için Avrupa'da bir yolculuğa çıktı.
Yeniden keşfedilen vagonları ünlü bir otel grubu satın aldı ve Parisli mimar Maxime d'Angeac'ı trenleri yeniden restore etmesi için görevlendirdi. Haberde trenin iç mekanlarını hayranlıkla anlatan mimar: Trenin içi oldukça iyi korunmuş, döneminin bütün inceliklerini ve karakteristik özelliklerini yansıtıyor; tavan işlemeleri, halılar, koridorlar adeta bir tiyatro dekorunu andırıyor. Böyle bir iç mekanı yeniden restore etmek harika bir duygu.
Vagonlar 2025'ten itibaren faaliyete geçmesi planlanan Paris-İstanbul demiryolu güzergahında kullanılmak üzere hazır hale getiriliyor.
Agatha Christie'den Alfred Hitchcock'a kadar birçok yazara ilham kaynağı olmuş Orient Express treni ilk seferini 4 Ekim 1883'te gerçekleştirdi. Diplomatlar, gazete muhabirleri, romancı ve gezginleri taşıyan tren Strasbourg Garı'ndan kalkış yapıp Romanya'ya varıyordu, yolcular oradan da gemiyle İstanbul’a ulaşıyordu. 1. ve 2. Dünya Savaşı yılları haricinde 1883’ten 1977 yılına kadar Paris-İstanbul arasında düzenli olarak sefer yaptı. Sadece saraylarda rastlanabilecek bir lüks anlayışına sahip olduğu bilinen Orient Ekspres'in ünlü kişilerce tercih edilmesinin sebebi, arabayla yaklaşık 2,5 ay sürecek bir yolculuğu 80 saat gibi kısa bir zaman aralığına indirmesiydi. Tren; Viyana, Budapeşte, Milano ve Venedik gibi muhteşem Avrupa başkentlerini aşarak yaklaşık 80 saatte İstanbul’a gelmekteydi.
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