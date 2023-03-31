Gerçek bir Avrupa şehri: Strazburg

Fransa’nın kuzey doğusunda yer alan, Alsace bölgesinin başkenti olan Strazburg, 300 bine dayanan nüfusuyla Fransa’nın en nüfuslu 7. kenti olma özelliğini taşıyor. Ren nehrinin Almanya ile ayırdığı Strazburg bir sınır kenti olması sebebiyle tarihsel açıdan çok büyük öneme sahip. Fransız ve Alman kültürlerinin iç içe geçtiği şehir, tarih boyunca pek çok önemli olay ve devlete ev sahipliği yapmış. 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirasları Listesi’ne alınmış şehirde farklı kültürlerin buluşmasına tanıklık edebilirsiniz.

Para birimi: Avro (EUR)

Ortalama kahve fiyatı: €2,50

Ortalama yemek fiyatı (2 kişilik): €12,00

Sıcaklık: Mayıs 20,5 °C, Haziran 19 °C, Temmuz 19,5 °C, Ağustos 19 °C

Tarih ve sanat kokan Strazburg'da yürüme mesafesinde karşınıza çıkacak kiliseler, katedraller, rengarenk Alsace evleri çok ilginizi çekecek. Strazburg, Avrupa’nın diğer şehirlerine hem benziyor hem de kendine özgü kalmayı başarıyor.

Nasıl mı?

İşte 17 maddede Strazburg’u keşif rehberi