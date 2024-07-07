HT Gastro
Stil

Modanın en nostaljik trendi tığ işi ortalığı kasıp kavuruyor

Tığ işi; modanın en yeni, en sıcak ve en nostaljik kendin yap trendine dönüştü. Elbiseden bluza, bikiniden yeleklere, rengarenk çantalara bu yaz tığ işi çok moda. Taylor Swift ve erkek arkadaşı Travis Kelce, bu haftanın başlarında tığ işi kıyafetleriyle fotoğraflandılar.

Giriş: 07.07.2024 - 10:00 Güncelleme: 07.07.2024 - 10:18
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil En nostaljik trend: Tığ işi

Eskiden okullarda el işi dersi, iş teknik dersi ya da ev ekonomisi dersi adı altında biçki, dikiş, nakış, tığ işi, şişle örgü, sülfile, teğel, düğme dikme, makina dikişi, makreme öğretilirdi. Köprünün altından çok sular aktı. Artık bu tip beceri dersleri müfredatta yer almıyor. Günümüzde çocuklar bunların hiçbirisini bilmiyor. Çocukluk döneminde öğretilen dikiş, öğrenildikten sonra zamanla vazgeçilmeyen bir hobi olur. Tığ işi bir zamanlar sadece 70'lerin hippi tarzıyla çağrışım yapıyordu. Yakın zamana kadar da sadece anneanne evlerinde gördüğümüz danteller, kanapelerin arkasına atılan battaniyeler, rengarenk yatak örtüleri, dantel masa örtüleri, örgü paspaslarla ilişkilendirebileceğiniz bir işti.

Neyseki durum değişiyor

Sosyal medyada örnekler çoğaldıkça, bu hobiye gönül verenlerin sayısında da bir hayli artış oldu. TikTok ve Instagram tığ işi yaparken nasıl zincir atacağınızı paylaşan, model çıkarmayı anlatan, örgü örmekle ilgili ipuçları ve videolar yayınlayan influencerlar ve genç yaratıcılarla dolup taşarken, sadece anneane battaniyeleriyle ilişkilendirilmekten kurtulmayı başardı.

Bu zevkli ve rengarenk el işi zanaat, artık modanın en sıcak ve en nostaljik trendi haline geldi. Tüm mağazalarda, kadın ve erkek giyimini kapsayan her yerde tığ işi kıyafetler sergileniyor. Maksi elbiselerden bluzlara, bikinilerden yeleklerden rengarenk çantalara bu yaz tığ işi çok moda.

Taylor Swift de tığ işi giyiniyor

Taylor Swift ve erkek arkadaşı Travis Kelce, bu haftanın başlarında Londra'daki bir restorandan çıkarken tığ işi kıyafetleriyle fotoğraflandı.

Tığ işi çok kişisel bir giysidir

Tığ işi; insanların giysileri aracılığıyla kendilerini daha fazla ifade etmelerine olanak tanır. Popüler olsa bile üzerinizdeki giysi sadece sizdedir. Tığ işi olarak tanıtılan tüm ürünler de aslında tığ işi değildir. Gerçek tığ işi tek bir tığ ve iplikle el yapımı olur. Yapılan şey bir tanedir, aynısından bir tane daha yoktur. Basit bir yeleğin yapımı en az 2 gün alır. Tığla yapılan işler pahalıdır. Çünkü fabrikasyon değildir ve yapımı bir anda ortaya çıkmaz. Seri üretimi yapılan ucuz tığ işi ürünler genellikle makinede nakış tekniği kullanılarak yapılır.

Swift'in elbisesi Avustralyalı VRG GRL markasına ait

Swift'in elbisesi VRG GRL'nin web sitesinde 150 Avustralya dolarına satılıyor. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, net servetinin 1,1 milyar dolar olduğu tahmin edilen şarkıcıyı düşük maliyetli el yapımı tığ işlerini desteklediği için eleştirdi. Bununla birlikte elbise, evlerinde tığ işi üretim yapan insanların satışlarına ivme kazandırdı.

Elbisenin Swift'in üzerinde görülmesinden 15 saat sonra, yaptıklarını sosyal medya üzerinden pazarlayan Krista McCloud, elbisenin örneğini ve modelini sosyal medya hesabından ve sitesinden yayınladı. O zamandan beri elbisenin desenini ve örneğini anlatan kalıbı binlerce kez indirildi. McCloud elbiseyi tamamlamanın 12 ila 16 saat süreceğini söyledi.

Tığ işi elbise eşsizdir

Günümüzün hızlı tempolu seri üretim moda ortamında, elde yapılan tığ işleri insanlarda bireysellik, kişisel bağlantı, cazibe, içsellik gibi hisler uyandırıyor. Birileri el becerisi gerektiren bir kıyafeti size özel işçilik sunarak, benzersiz bir üretimle önünüze getiriyor. Böyle zanaat gerektiren parçalar arayan insanlarda tığ işi geniş yankı uyandırıyor.

Ne var ki hızlı ve seri üretim moda markalarının da bu trendden faydalanıyor olması ironik bir durum. Seri üretim tığ işi, normalde bir tığ işi tasarımcısının çalışmasının kötü bir kopyasıdır. Seri üretimden çıkan kıyafet hiçbir zaman elde yapılanla aynı olmaz. Markalar, eşsiz bir şey yaratmak ve elde yapmak için harcanan zamanın zanaatını, becerisini ve güzelliğini önemsemezler.

Dua Lipa ve Gigi Hadid de tığ işi kıyafetleri tercih ediyor

Dua Lipa tatildeyken bu tarza olan bağlılığını gösterdi. Kısa bir süre önce tatil yaptığı Jamaika'da çektiği güneşli Instagram fotoğraflarında tığ işi fileli elbise giydi ve klasik Ursula Andress pozu verdi.

Tığ işi bu yaz giymek için mükemmel bir ünlü trendi. Dua Lipa, Gigi Hadid, Elsa Hosk ve Suki Waterhouse gibi ünlülerin giydiği tığ işlerinden ilham alabilirsiniz.

Dua Lipa tatil kıyafetleri konusunda insanlara ilham olmaya devam ediyor. Pek çok insanın cesaret edemeyeceği kıyafetler giyen pop yıldızı, bikini sezonunu, şimdiye kadarki en küçük tığ işiyle poz vererek başlattı. Hello Kitty desenli tığ işi bikinisini, kırmızı fiyonklu kareli bir tangayla kombinledi. Bu bikiniyi giydikten sonra hayranları hemen bu tığ işinin modelini çıkarıp youtube dan yayınladı.

2024 Glastonbury'de de kasket türü şapkaların ve kot pantolonların yerini tığ işi şapkalar, elbiseler ve etekler almıştı.

Ağaçları sarıp sarmalayan rengarenk tığ işi mesajlar

Yukarıdaki trend, ağaçların gövdelerini kaplayan sokak sanatı uygulamasının modadaki karşılığı. Ağaçlara örgü giydirme akımı aslında bir tür sokak sanatı. Boya yerine rengarenk ipliklerin örgü ve dantel olarak kullanıldığı bu akım, hem kamu alanlarını renklendiriyor hem de yapan kişilerin mesajlarını, isyanlarını, protestoları, izlerini görünür kılıyor.

.png
.png

Tığ işine kadınlar kadar erkekler de ilgi gösteriyor

TV'de ünlüler tığ işi bikiniler, croplar, mini elbiseler tercih ederken, erkekler de karın kaslarını gösteren düğmeli tığ işi polo tişörtler giyiyor. Asos.com da erkekler bölümünde yelekler ve şortlar da dahil olmak üzere 200'den fazla tığ işi ürün bulunurken, kadınlar bölümünde en hızlı satılan parçalardan biri olan kırmızı ve beyaz crop top ile birlikte 1200'den fazla ürün bulunuyor. Kelce'nin krem rengi takımı tığ işinin tipik ve zarif bir örneği. Modacılar tığ işini çok göze batmadan daha seksi bir giyim tarzına geçiş yapmanın bir yolu olarak görüyor.

Favori aktrislerimizin oldukça dünyevi hobileri var

Bu hobilerin en ünlüsü örgü örmek. Çekimler arasındaki dinlenme anlarında nasıl rahatlayacaklarını iyi biliyorlar.

Örneğin; Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Katty Perry katıldığı bir programda boş zamanlarında tığ işi yaptığını anlattı. Sanki tığ işi yapmak sadece yaşlıların ilgilendiği bir hobiymiş gibi "mahallenin ninesi benim" espirisi yaptı.

Hollywood'un en iyi örgücüsü Julia Roberts. Her zaman ve her yerde örgü örüyor.

Bir kez kırmızı halıda da örgü örerken görüntülendi.

Uma Thurman da örgü örmeyi takıntı haline getirmiş.

Sarah Jessica Parker, Sex and the City'nin setinde sürekli örgü örerken yakalanıyor. Sadece kendi ördüğü kıyafetleri giymekten hoşlandığını anlatıyor.

Geçen yüzyılın ünlü aktrisleri de rollerini örerek ezberlediler, örneğin Audrey Hepburn...

Örgü örmek Catherine Zeta-Jones'un da en sevdiği hobilerden. Birkaç yıl önce 15 panço örmüş ve Noel için sevdiklerine hediye etmiş.

Moda trendlerini belirleyen kişi olarak ortaya çıkan pop tanrıçası Cher aynı zamanda tığ işi konusunda da uzman. Cher, Silkwood'un setinde Meryl Streep ile örgü örer, tığ işi yapar ve çocuklarımızı konuşurduk, diye anlatıyor.

Cameron Diaz, Katie Holmes, Kate Moss, Sandra Bullock, Vajona Ryder, Ashley Olsen, Amanda Seyfried, Anna Ardova, Elena Proklova da örgü meraklısı.

Peki sizin hobileriniz arasında da örgü örmek var mı?

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
Modada yeni bir ruh hali var. Farklı dönemlerin bir arada göründüğü çılgın ve asi bir döneme girdik. Çirkinin kucaklandığı, kaba ve dağınık görünümün önem kazandığı lekeli kıyafetlerin tercih edildiği bir Mad Max filmindeyiz. Markalar tarafından yönlendirilemeyen ve yönetilemeyen, yaratıcılığı ve ikinci el kıyafetleri merkeze alan bu yeni ruh hali modanın tüm kurallarını ortadan kaldırıyor. Gençler kendi tarzlarını yaratma peşinde. Kendin olduğun sürece her şey doğru...
Eksik olan şey: Ebeveyn otoritesi
Özgüvenli, sosyal, iletişim becerileri gelişmiş, anlayışlı ve mutlu çocuk yetiştirmek isteyen koca bir nesil, ebeveynlerinden farklı bir yol izledi ancak çocuklarının mutluluğuna kölece bağlılıkları yüzünden başları belada. Bu yöntemin işe yaraması için gereken önemli bir nokta dikkatlerden kaçıyor.
Balkonda sebze yetiştirme hakkında her şey
Açık alan sınırlı olsa da, bir veranda veya balkon yıl boyunca bol miktarda taze sebze, ot ve meyve üretmek için kullanılabilir.
Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
Sosyal medyada mesajlaşmadan şakalaşmaya kadar Z kuşağı dışında kimsenin anlamadığı bir dil kullanılıyor. Bu yeni jargonun Türkçemizi mahvedeceğini düşünen pek çok insan var. Öte yandan bu kelime dağarcığı aslında dilin kendisini değiştirmiyor ya da yozlaştırmıyor, aksine geliştiriyor diyen araştırmalar da mevcut.
Toksik insanlara karşı gri taş metodu
Narsist veya toksik insanlar, kurbanlarının tepkilerinden beslenmeye ve onların ilgisini çekmeye eğilimli olurlar. Peki ya gri taş yöntemiyle ezber bozmaya var mısınız?
Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
Sert peynir ve çikolatada küflü parçayı keserek atmak genellikle güvenlidir. Domates gibi yumuşak ürünler, yumuşak ekmekler ve peynirler atılmalıdır. Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
Anahad O’Connor imzalı habere göre ‘Avokado sevenler için yılın tehlikeli zamanları’ymış bu günler. Çünkü binlerce insan her yıl Nisan-Temmuz ayları arasında avokado keserken ellerini ve parmaklarını kesip hastanelere koşuyormuş Amerika’da. El cerrahları bu aylar arasında bu tür yaralanmaları o kadar sık görüyorlarmış ki buna bir isim bile vermişler: Avokado Eli!
Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
İşte 24-27 Haziran arasında gerçekleşen Paris Moda Haftası'ndan notlar...
Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
Bu kez erken yatacağım ve güzel bir uyku çekeceğim! Muhtemelen yataktan bedeninizi sabahın köründe kazırken kendinize verdiğiniz söz bu. Ancak her akşam aynı hikaye... Yatakta sağa sola dönerken Instagram'daki bütün komik reelsları hatmetmek... Sonrasında gelsin Pazartesi sendromları gitsin tükenmişlik ve çeşitli sendromlar... Peki bu uyku işini nasıl halledeceğiz? Buyurun sizin için uzmanına sorduk
Sen neymişsin be Taylor!
En güzel şarkıyı sen yazdın, en büyük rekorları sen kırdın, en büyük hayran kitlesini sen kaptın, 'Swiftonomi'yi sen yarattın… Sen neymişsin be Taylor!
Kadınların cep isyanı!
Kadın kıyafetlerinde hayatı kolaylaştıran cepler için büyüyen kampanya meyvelerini veriyor. Erkekler pratik bir şekilde telefonlarını, anahtarlarını, önemli ufak tefek eşyalarını ceplerinde taşıyabiliyorken kadınlar her zaman çanta taşımaya mahkumdu. Artık durum değişmeye başladı. El çantası Margaret Thatcher için bir statü sembolü olabilir, ancak çoğu kadın için sadece bir yüktür. Modanın aktivist hareketi devam ediyor: Cep eşitsizliği yüzyıllardır süregelen bir cinsiyet önyargısıdır
Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
Kahvede bulunan bir madde güçlü bir mesane ve böbrek toksini olduğundan, vücut bu bölgedeki toksini seyreltmek için diğer bölgelerden hızla sıvı çeker. Hiç su içmeseniz bile sürekli idrara çıkma hissiniz olur ve bu yüzden kahveden sonra sık sık tuvalete gidersiniz.
'Dünya Boş Boş Gezme Günü'nde ne yaptınız?
Kadir Kaymakçı yazdı
Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
Anksiyete, vücudumuzun doğal bir savunma mekanizması olarak gerçek veya hayali tehlikelere verdiği bir tepki. Ancak aşırı olmadığında, insanları harekete geçiren ve daha üretken hale getiren bir güç olabilir. Psikolog Belgin Arslantaş, anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebileceğimizi anlattı
Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
Odaklanmakta zorlanıyor musunuz? Telefon uyarılarından bunaldınız mı? Uzmanlar, patlayan mısırı dijital çağdaki aşırı uyarımı açıklamak için anlamlı bir metafor olarak görüyor
'Swiftonomics' bayramı!
Doğrusu benim engin bilgi denizimde Taylor Swift yok! Ne bir şarkısını biliyorum ne bir albümünden haberim var. Ha belki ucu bucağı olmayan bilgi okyanusumdaki tek Swift damlası geçtiğimiz aylarda, magazin sayfalarında, gördüğüm şampiyon olan rugby’ci sevgilisiyle Super Bowl sonrası saha ortasında öpüştüğü bir fotoğraf, o kadar... Teyzemizin bir ‘Swiftie’ olduğunu öğrenmenin şaşkınlığıyla eve gelir gelmez Spotify’da Taylor Swift’ten bir şarkı açtım!
Anneliğin karanlık yüzü
Aralarında 6 yaş olan iki kızım var. Evimize bolca neşe, mutluluk, eğlence, merak ve çok özel duygular getirdiler. Bu hikâyenin sadece bir kısmı. Aşağıdaki de geri kalanı... Bir bebeği büyütürken, doğururken ve ona bakarken bize neler olduğuna dair.
Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
Yürüyüşün sağlık için sayısız faydası var. Peki sadece yürüyüş vücudunuzu şekle sokmaya yeter mi?
7 gün 24 saat trende yaşıyor
Lasse Stolley eşsiz bir insan. Ve aynı zamanda evsiz bir insan. 17 yaşındaki Alman bir trende yaşıyor ve şu ana kadar 600 bin km yol kat etti. Bu da dünyanın çevresini on iki kez dolaşmaya eşdeğer
Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
"Bir erkeği elde etmenin 10 yolu" "Erkeğin dikkatini çekmek için yapılması gereken 13 şey" derken bir ilişki elde etmek için, deyim yerindeyse "sevgili yapmak için" kendi olmaktan çıkan kadınlar ya da erkekler şimdi yaşadığı "ilişkimsi" şeylerin içinden soruyor: Biz şimdi neyiz?
Tatilde seyahat koçu dönemi
Denize karşı ayak parmakları ya da eksantrik yemek tabağı fotoğraflarına gelene kadar ne çok yol kat etmek gerekiyor! Uçak ya da otobüs bileti, vize, otel, gezilecek yerler listesi, gezilecek yerlere ulaşım yolları derken bir dolu iş yükünü üzerinizden alıp sizin için tüm seyahati planlayan profesyoneller var artık. Tabii, şanslı azınlıktaysanız…
Bronzluk gene moda mı oldu?
Bronzluk arayışı çelişkilerle doludur. Güneş görmek sağlıklıdır ama vücudunuza zarar verir, pırıl pırıl ışıldarsınız ama kırışıklığa sebep olur, zenginlik göstergesidir ama aynı zamanda sizi alay konusu eder, kusurları örter ama sonra lekeleriniz artar. Bronz olma çabası yeniden popüler mi oldu? Öyle ki TikTok’ta konuyla ilgili hashtag 4,1 milyar kez görüntülendi.
Kararsızlar için uygun fiyatlı deniz tatili rotaları
Bu sene okullar kapanır kapanmaz Kurban bayramı tatili de başlıyor. Çoluk çocuk hep beraber bir tatil kaçamağı yapmak herkese iyi gelecek.
7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
Yabani turunçgiller nasıl bugün bildiğimiz portakal, limon ve greyfurta dönüştü ve eski bir ot nasıl evcilleştirilip yüzlerce farklı mısır çeşidine dönüştürüldü hiç merak ettiniz mi?
Şeker bezelyeyi icat eden adamın öyküsü
Şeker bezelye ya da tatlı bezelye, Amerika'da, bezelyenin babası olarak bilinen Dr. Calvin Lamborn tarafından geliştirildi
Kırışıklıklar arttıysa yastığınızı kontrol edin
Genellikle yan yatarak uyuyorum ve uyandığımda yüzümde oldukça belirgin uyku çizgileri oluyor diyenlerdenseniz bu haber size şifa olabilir.
Talih mi lanet mi?
Televizyon dünyasının başına gelen en güzel şeydir Friends. 10 yıl boyunca seyirciyi ekran karşısına kilitlediler. Dizi başlarken 20'li yaşlarının ortalarında ve sonlarında olan, tanınmayan 6 başrol oyuncusu diziyle birlikte birer star oldu. Peki bu kadar ünlü olduktan sonra neler yaptılar? Gelin birlikte göz atalım...
Ahengi bozan o sevgili
Ekibin ahengini bozan gıcık sevgili için arkadaşınızı üzmek pahasına harekete geçmeli misiniz? Her şey filmlerdeki kadar kolay değil elbette. Ama arkadaş sorumluluğu diye de bir şey var
Para sorununa karşı stratejiler
Bugünlerde herkes hesap kitap yapıyor, açıkları kapatmaya çalışıyor. Konu nerede başlarsa başlasın, dönüp dolaşıp mali sıkıntıya geliyor. Para sorununu konuşmak da gerilimi artırıyor. Hem ruh sağlığını hem de fiziksel sağlığı etkileyebilen bu açmazdan çıkmanın yolları olmalı. Finansal anksiyeteyle başa çıkma stratejileri...
Vegan beslenmek ve Telezzüz
Vegan mutfağı ile doğal bir gastronomi deneyimi vadeden "Telezzüz" kapılarını açtı.
Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
Glampingler kamp yapmak isteyen ama konforundan ödün vermek istemeyen insanların tercih ettiği bir tatil türü. Kamp deyince insanın aklına 5 yıldızlı bir otele göre daha makul rakamlar gelse de durum hiç de sanıldığı gibi değil.
Dünyanın en akıllı şehirleri
IMD Akıllı Şehir Endeksi, hangi destinasyonların en iyi teknoloji, altyapı ve hizmetlere sahip olduğunu açıkladı. 2024 sıralamasında 142 şehir arasından ilk 10 belirlendi.
Mourinho’nun ikonik paltosu
Teknik direktör José Mourinho bir röportajında “Beni ikon olmaya çalışmadan bir ikonum!” demişti. Futbolda olduğu kadar moda konusunda da öyleydi gerçekten. Yıllarca özel dikim takım elbiseler ve kravatlılarıyla saha kenarında stiliyle de birçok şeyi değiştirdi. Dünyanın en önemli erkek giyim markalarından birinin elçisiydi. Önceliğinin rahatlık olduğunu söylüyordu ama şık olduğunu kimse inkar edemezdi. Çalıştırdığı takımın renkleri ne olursa olsun saha kenarında renkler pek değişmedi; griden siyaha, uzanan bir renk paletini tercih etti hep. Mavi (lacivert) ise onun için bir klasikti. Süet ayakkabılar, takım içine giydiği kazaklar... Saç kesimi, atkıları...
Uzun yaşamın sırrı 6 saniyelik bir öpücük
Yeni bir araştırmaya göre işe yarar bir öpücük en az 6 saniye sürmeli.
Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
Günümüzde teknolojinin ilerlemesi, hepimizin bilgiye, insanlara kolaylıkla erişiyor olması kendimizi, ilişkilerimizi, hayatımızı daha iyi anlamamıza yardımcı olacağı yerde daha da karmaşıklaştırıyor olabilir mi? Seçeneklerimizin çok olması, parmağımızı oynatarak eşleşebiliyor olmamız bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Belki de insan doğası hızla gelişen teknolojiye ayak uyduramamıştır. Ne dersiniz? Aile Danışmanı ve Yazar Dila Selengil, günümüz ilişkilerinde içine düştüğümüz dipsiz kuyudan nasıl çıkabileceğimizi üstelik o kuyuya nasıl düştüğümüzü anlattı. Habertürk’ten Esra Şaşmaz’ın haberi…
‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
Çok çalışıyorsunuz, size her geçen gün daha fazla iş yükü geliyor ama ne ek haklarınız ne de maaşınız yükseldi. Kısacası ‘kuru kuru’ terfi aldınız… Tanıdık geldi mi? Eğer tanıdık geldiyse ne yazık ki siz de ‘dry promotion’ yaşıyorsunuz. Ve hayır, ek sorumluluklarınıza karşılık maaşınızda herhangi bir artış olmayacak
Uçurumun kıyısındaki kızlar
Araştırmalar son yıllarda kızlar arasında depresyon ve kaygı oranının erkeklerden belirgin şekilde daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Kızlar sevilip sevilmemelerinin dış görünüşleriyle alakalı olduğunu öğreniyorlar. Tabii ki sosyal medyadan... Kızlarımıza sosyal medyadaki bir görsel olmadıklarını anlatmamız gerekiyor.
İnsanların gitmek isteyeceği bir yer: Telezzüz
Veganlık, Picasso’nun mavi dönemi gibi, günümüz kent insanının hayatının galiba olmazsa olmaz bir bölümü. Vegan doğulmuyor, olunuyor. Ve Vegan olanlar bunu sık sık vurgulamayı çok seviyor. Deniz Alphan ve Hülya Ekşigil’in “Yedik İçtik” podcast’ine konuk olan Murathan Mungan bir saatlik kayıtta lafı en az altı kez kendisinin vegan olduğuna getirmeyi başardı. Amerika’nın eski başkan aday adaylarından senatör Cory Booker da vegan olduğunu mutlaka hatırlamamızı istiyor.
Cannes'ın en cesur 13 kıyafeti
2024 Cannes Film Festivali'nde giyilen en cesur kıyafetler kimlerindi? Ünlüler bu yılki Fransız etkinliğine en çılgın, en dekolteli ve en heykelsi görünümlerle katıldılar. Kimi laleye benzedi kimi de midyeye.
Kötü beslenmenin yeni adı: Ultra işlenmiş gıdalar
Yaklaşık 10 milyon kişiyi kapsayan geniş ve önemli bir araştırmada bilim insanları ultra işlenmiş gıda tüketiminin 32 sağlık sorunuyla ilişkili olduğunu ikna edici kanıtlarla buldular.
'Akıllı telefon şeytani bir icat'
Ünlüler, kendilerini ve çocuklarını sosyal medya bağımlılığından korumak için telefon kullanmamaya çalışıyor. Penélope Cruz akıllı telefonun çocuklar ve gençler üzerinde yapılan acımasız bir deney olduğunu, Lily Allen ise şeytani bir icat olduğunu düşünüyor.
"Benimle ne zaman evlenirsin?"
“İyi günde, kötü günde evet” deme yaşı çiftten çifte değişse de araştırmalarda ortaya çıkan yaş ortalamalarının bize anlattığı bir şey var. Bölgeler ve cinsiyetler arasında değişen evlenme yaşları, ideal evlilik yaşı hakkında fikir verici olabilir. Ama bir dakika, ‘ideal evlilik yaşı’ derken hata yapıyor olabilir miyiz?
Yazın favori bikini ve mayo modelleri
Soğuk kış günlerini geride bıraktık, şimdi güneşin sıcaklığını hissetmeye hazırız. Tatil için henüz bir plan yapmamış olsanız bile mayo ve bikini alışverişine başlamanın zamanı geldi. O halde gelin bu yılın mayo ve bikini trendlerine göz atalım...
Kızıl maskenin gücü adına!
Kırışıklıkları ve lekeleri gidermede yeni trend olan LED ışıklı maskeler popülerlik kazanıyor. Victoria Beckham, Julia Roberts, Chrissy Teigen gibi daha pek çok ünlü isim, LED ışıklı maskelerini yüzlerine takmış halde çekildikleri fotoğrafları peş peşe paylaşıyor. Peki nedir bu LED ışıklı maskeler? İşte detaylar...
Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
En mikroplu yer neresi diye sorulduğunda pek çok insan anında banyo diyecektir, ancak durum hiç de öyle sanıldığı gibi değil...
Japonlar neden obez değil?
Amerikalıların yaklaşık yüzde 42'si obezken, Japonların sadece yüzde 4,5'i obez. Görünüşe göre Japonya, ismi lazım olmayan bazı zayıflama ilaçlarına ihtiyaç duymayan bir ülke. Japonya'da, yasalara göre her okul profesyonel bir beslenme uzmanı bulundurmak zorunda. Japon hükümeti çıkardıkları yasalarla sizi obez olmaktan adeta koruyor.
Ülkelere göre öpücük haritası
Kimi kültürde dudaktan romantik bir öpücük karında kelebekler uçuruyor, kimi kültürde ise bu öpüşme mide bulandırıcı bulunuyor. Kimi coğrafyada arkadaşlar yanaktan tek öpücükle selamlanıyor kiminde dört öpücüğe kadar çıkıyor. Coğrafyaya göre değişen romantik, şehvetli, gizli, yasaklı öpüşmeler...
Milli Takım'a Turpin tırpanı!
A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda ederken, maça Fransız hakem Clement Turpin ve VAR hakemlerinin kararları damga vurdu. Turpin ve VAR, Hollanda'nın en az 2 kırmızısını es geçerken, ikinci gol öncesi de faulü atladı.
Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
Meteoroloji'nden yapılan hava tahminlerine göre, sıcaklıklar batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Yapılan açıklamada bugün bazı iller için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında da bulunuldu
Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
Fransa'da yaklaşık 50 milyon seçmen, erken seçimin ikinci turunda oy kullanmak için sandık başına gidecek. Geçen hafta gerçekleşen seçimin ilk turunda aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi sandıktan önde çıkmıştı
"Galip sayılır bu yolda mağlup"
A Milli Takımımız, EURO 2024'e çeyrek finalde veda etti. Hollanda karşısında 1-0 öne geçen ay-yıldızlılar, ikinci yarının ortalarından sonra oyundan düştü ve Hollanda'nın iki golüne engel olamadı. Spor yazarları, A Millilerin 16 yıl sonra yakaladığı başarıyı ve Hollanda maçını kaleme aldı
Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
Gıda zehirlenmesi, insanların yedikleri veya içtikleri bir şeyden kaptıkları bir hastalık. Yaz aylarında tüketilen yiyecek ya da içeceklerde bulunan çeşitli bakteri, virüs ya da parazit, insan vücudunda üremeye devam eder. Kusma ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkar, semptomlar genellikle yemeği yedikten birkaç saat veya birkaç gün sonra başlar. Çoğu insan hastalığı hafif geçirir ve tedavi olmaksızın iyileşir. Bazen de gıda zehirlenmesi ciddi hastalıklara veya komplikasyonlara neden olur. Peki yazın hangi gıdaları tüketirken iki kez düşünmek lazım? Dr. Şirin Seçkin anlattı
Yeraltından çatılara
Osmanlı'nın yönetildiği Topkapı Sarayı'na karşıdan bakan, kıyısında ticaretle özdeşleşmiş, rıhtımına her milletin gemisinin demirlediği, denizcileri bağrına basan, karaya sapasağlam ayak basmalarıyla şükretmeleri için her inançtan ibadethanenin bulunduğu Galata'daki mekânlar ve öyküleriyle kısa bir gezintiye var mısınız?
Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
Doğduğu Lefkoşa'dan tatil için geldiği İstanbul'da kariyerine striptizci olarak başlayan Feri Cansel, döneminin jönleriyle başrol paylaştığı bir kariyere ulaştı. Filmleriyle Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından biri haline gelen Cansel, âşık olduğu adam tarafından vurularak öldürüldü
Son düdükle yıkıldık!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu. Son düdüğün ardından milliler büyük üzüntü yaşadı
"Sektöre küstüm"
1990’lı yılların öne çıkan dizilerinden olan 'Baskül Ailesi'nde 'Fidan' karakteriyle tanınan Gamze Gözalan ile konuştuk. Oyunculuğu bırakan Gözalan, değişen hayatını anlattı
Teşekkürler Bizim Çocuklar!
Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Bizim Çocuklar; yaşattığınız heyecan, verdiğiniz mücadele için sonsuz teşekkürler... A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan ay-yıldızlılar, ikinci yarının son bölümünde kalesinde iki gol görerek maçtan mağlubiyetle ayrıldı. A Millilerin golünü Samet Akaydın atarken, Hollanda'ya yarı finali getiren goller De Vrij ve Mert Müldür'den (kendi kalesine) geldi.
Bizim Çocuklar iyidir
Erdoğan futbolcuları tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda-Türkiye maçının ardından Milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz" dedi
"Keşke geriye çekilmeseydik!"
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımımız, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Hakan Çalhanoğlu müsabaka sonrasında gözyaşlarına hakim olamazken açıklamalar bulundu
Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
UEFA, futbolcuların siyasi ve ideolojik davranışlarına genellikle para cezası verirken, Türkiye milli futbolcusu Merih Demiral'a bozkurt işareti nedeniyle 2 maç ceza verdi. UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği 2 maçlık cezanın ‘tamamen siyasi’ sebeplerden kaynaklandığını, İspanya’nın dünyaca ünlü spor gazetesi Marca da kabul etti. İşte Avrupa medyasının diğer önde gelen kuruluşlarının olayla ilgili başlık ve yorumları...
Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.
Provokatörler tek tek yakalanıyor!
Suriye’nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyona ilişkin olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bölgede amansız takibi sürüyor. MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Azez'de yapılan protesto gösterileri sırasında Türk bayrağını indirerek yırtan grup içerisinde yer alan Ali Almohamed Alhac Hasan Hammade, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandı
Dağdan kopan kaya can aldı
Tunceli'de dağdan kopan kaya parçası, otomobile isabet etti, kazada iki kişi yaralandı bir kişi ise yaşamını yitirdi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ise ağır olduğu bildirildi
Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
Hollanda'da Yok Oluş İsyanı adlı çevreci grup, Lahey kentinin önemli yollarını kapattı. Polis, fosil yakıt kullanımının sonlandırılmasını isteyen çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, dün gökyüzünde süzülen parlak ışık kütlesinin hızı dolayısıyla meteordan çok 'uzay çöpü'ne benzediğini bildirdi