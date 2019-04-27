Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Dev maçın canlı anlatımı Ahmet Hamdi Girgin ve Erhan Kaan Adıgüzel ile HT STÜDYO'da!

Süper Lig'de son 3 maçında galip gelemeyen ve küme düşme hattının 4 puan üstünde 33 puanla 14. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. 52 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer ise deplasmandaki 22 yıllık galibiyet hasretine bu kez son vermenin peşinde.

Muhabirimiz Ahmet Selim Kul, Ülker Stadı'ndan bildiriyor...

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR

SAAT: 19:00

HAKEM: Cüneyt Çakır

VAR: Bülent Yıldırım

STAT: Ülker Stadı

YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Dirar, Jailson, Zajc, Ayew, Soldado

YEDEKLER: Volkan, Şener, Roman, Cebrail, Oğuz Kağan, Ferdi, Eljif, Tolgay, Alper, Valbuena

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

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FENERBAHÇE'DE 6 İSİM SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda 31. haftada Kasımpaşa ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, eski takımı Trabzonspor'a karşı sarı-lacivertli ekibin başarılı sonuç alması için çaba gösterecek.

İki farklı dönemde çalıştırdığı bordo-mavililerin başında son olarak 15 Ekim 2017'de sahaya çıkan Yanal, bu sefer Fenerbahçe'nin başında bu maçın heyecanını yaşayacak.

YANAL'LA KADIKÖY'DE YENİLGİ YOK

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de lig maçı kaybetmedi.

Sarı-lacivertli ekibin başında iki döneminde Kadıköy'de 24 lig maçına çıkan Yanal, 18 galibiyet, 6 beraberlik yaşarken, yenilgi görmedi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) April 27, 2019

TRABZONSPOR SERİNİN PEŞİNDE!

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi de deplasmanda mağlup ederek 2010-2011 sezonundaki galibiyet serisini yakalamaya çalışacak.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, 25. hafta sahasında Akhisarspor'u 2-1, 26. hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0, 27. hafta da evinde Antalyaspor'u 4-1'lik sonuçla geçti. 28. hafta Bursaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, 29. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'u sahasında 2-1 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

En son geçen sezon Rıza Çalımbay yönetiminde, 12. hafta sahasında Osmanlıspor'u 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1, 14. haftada Antalyaspor'u evinde 3-0, 15. haftada da İstanbul'da Kasımpaşa'yı 3-0, 16. hafta sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 5 maçtan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Kardemir Karabükspor deplasmanından 1-1'lik sonuçla ayrılınca seriyi sürdüremedi.

BORDO-MAVİLİLER SON 15 SEZONUN EN İYİ SERİSİNE ORTAK OLACAK!

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi mağlup ederse, ligde 2010-2011 sezonuyla birlikte son 15 sezonun en iyi galibiyet serisini elde etmiş olacak.

Karadeniz ekibi, 2003-2004 sezonunda 22. haftadan başlayan 11 haftalık galibiyet serisi başarısı göstermişti.

FENERBAHÇE EN KÖTÜ REKORU YAŞAYABİLİR

Fenerbahçe, 61 yıllık lig tarihinde en fazla mağlubiyet yaşadığı sezonu geçirebilir.

Şu an 10 yenilgisi bulunan sarı-lacivertli ekip, kalan 5 haftada 4 yenilgi alırsa bu kötü rekorunu da kırmış olacak.

Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla yenilgi yaşadığı sezonu 13 mağlubiyetle 1987-1988 sezonunda geçirdi.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, bu mücadeleyle birlikte 123. kez karşı karşıya geliyor. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 45 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.

— Habertürk Spor (@HTSpor) April 27, 2019

Sarı-lacivertli ekip, 91 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 122 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 36 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Rekabetteki son 4 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin toplam 154 golüne, Trabzonspor 132 golle cevap verdi.

LİGDE FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 91 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 23 galibiyet aldı, 31 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin ligdeki 120 golüne, Trabzonspor 91 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan randevuyu 2-1 kazanan ev sahibi ekip, Fenerbahçe karşısında 17'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere 18 resmi maçlık galibiyet hasretine son vermişti.

SARI-LACİVERTLİLER EVİNDE ÜSTÜN!

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 58 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 27, Trabzonspor'un ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 20 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 84, Trabzonspor ise 55 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 20, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 18 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Geçen sezon İstanbul'daki lig maçı 2-2 biterken, tarafların Kadıköy'deki son 6 randevusundan 5'inde kazanan çıkmadı.

FIRTINA DEPLASMANDA GALİBİYETİ UNUTTU!

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında son yıllarda deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelmekte oldukça zorlanıyor.

Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 28 maçta yalnızca bir kez galip gelebildi.

20 Mart 1993'te Kadıköy'de yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı 26 lig, birer Türkiye Kupası ve jübile maçı olmak üzere toplam 28 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 11'inde berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde yalnızca 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazanabildi.

Karadeniz ekibi, bu süreçte kalesinde 48 gol görürken, rakip fileleri 25 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile İstanbul'da yaptığı son 28 maçın 24'ünde rakibine en az bir gol atmayı başardı.

FENERBAHÇE ÜLKER STADI