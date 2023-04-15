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Hafta sonu kahvaltısı için müthiş bir lezzet! Buram burma kokusuyla anne eli değmiş gibi çıtır çıtır ev yapımı kolay gözleme tarifi

Hafta sonu kahvaltıları için harika bir seçenek olacak çıtır çıtır gözleme tarifi ile muhteşem bir başlangıç yapın. Anne eli değmiş gibi bir hisle yiyeceğiniz gözleme ile parmaklarınızı yiyeceksiniz. Hasret çekenler için kokusuyla mest eden çıtır çıtır gözleme tarifi oldukça kurtarıcı olacak. İşte evde kolayca yapabileceğiniz yapımı kolay, pratik ev gözlemesi tarifi…

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  • Hafta sonu kahvaltısı için müthiş bir lezzet! Buram burma kokusuyla anne eli değmiş gibi çıtır çıtır ev yapımı kolay gözleme tarifi

    Gözleme deyince akan sular durur. Hemen hemen herkesin sevdiği bu lezzet geleneksel mutfağımızın vazgeçilmezleri arasında. Elde açılması oldukça zaman alan gözlemenin kolay bir yöntemi var. Kahvaltılara veya aniden gelen misafirlerinize 5 dakikada hazırlayacağınız pratik gözleme tarifine bayılacaksınız. Hem lavaş gözleme tarifi hem de hazır yufkadan yapabileceğiniz lezzetli gözleme tarifi sizlerle…
  • Hafta sonu kahvaltısı için müthiş bir lezzet! Buram burma kokusuyla anne eli değmiş gibi çıtır çıtır ev yapımı kolay gözleme tarifi

    LAVAŞ GÖZLEME TARİFİ

    Malzemeler:

    7-8 tane lavaş ekmeği

    1 yumurta

    1 çay bardağı süt (100 ml)

    1 çay bardağı su (100 ml)

    Rendelenmiş kaşar peyniri

    Lor peyniri

    Çeyrek çay bardağı ayçiçek yağı (25 ml)

    Çok az tuz

    Maydanoz

    Taze Soğan

    Pulbiber

    Pişirmek için ayçiçek yağı
  • Hafta sonu kahvaltısı için müthiş bir lezzet! Buram burma kokusuyla anne eli değmiş gibi çıtır çıtır ev yapımı kolay gözleme tarifi

    LAVAŞ GÖZLEME NASIL YAPILIR?

    Bir kasenin içine koyduğunuz peynirlerin içine ince kıydığınız maydanoz ve taze soğanı ekleyin, az pulbiber de ekleyip iyice karıştırın. Ayrı bir kasenin içinde yumurta, süt ve yağı çırpın.

    Lavaşı tezgaha alın ve kenarlarında ıslak yer kalmayıncaya kadar sostan sürün.

    Daha sonra lavaşın içine hazırladığınız harcı koyun ve lavaşı ikiye kapatın.

     

     
  • Hafta sonu kahvaltısı için müthiş bir lezzet! Buram burma kokusuyla anne eli değmiş gibi çıtır çıtır ev yapımı kolay gözleme tarifi

    Ocağa aldığınız teflon tavanızın içine dikkatlice yerleştirin ve altıyla üstünü çevirerek güzelce kızartın.

    Pişirdiğiniz gözlemelerinizi tabağa aldıktan sonra üzerine tereyağı sürün.

    Diğer gözlemeleri de üzerine koyduktan sonra son gözlemeye kadar tereyağı sürmeye devam edin.
  • Hafta sonu kahvaltısı için müthiş bir lezzet! Buram burma kokusuyla anne eli değmiş gibi çıtır çıtır ev yapımı kolay gözleme tarifi

    HAZIR YUFKADAN GÖZLEME TARİFİ

    Malzemeler:

    3 adet yufka

    İç harcı için;

    200g beyaz peynir

    1 tutam maydanoz

    Yufkaların üzerine sürmek için;

    Sıvı yağ
  • Hafta sonu kahvaltısı için müthiş bir lezzet! Buram burma kokusuyla anne eli değmiş gibi çıtır çıtır ev yapımı kolay gözleme tarifi

    HAZIR YUFKADAN GÖZLEME NASIL YAPILIR?

    Gözlemelerinizin iç harcını hazırlamak için ilk önce bir kap içine ufalanmış beyaz peynirlerinizi ve ince ince kıyılmış maydanozu ekleyin, iyice karıştırın.

    Yufkanızın bir tanesini tezgaha serin ve üzerine fırça yardımı ile sıvı yağ sürün.

    Daha sonra orta kısma iç harcından biraz ekleyin yufkanın bize bakan kısmını peynirli iç harcın üzerine katlayın.
  • Hafta sonu kahvaltısı için müthiş bir lezzet! Buram burma kokusuyla anne eli değmiş gibi çıtır çıtır ev yapımı kolay gözleme tarifi

    Diğer taraflarını katlamadan önce her katın üzerine sıvı yağ sürmeyi ihmal etmeyin.

    Diğer yufkalarınızı da aynı şekilde hazırladıktan sonra fırça yardımıyla sıvı yağ sürdüğünüz tavanızı ocağa koyun.

    Orta ateşte gözlemelerinizi kontrollü bir şekilde alt üst kızarıncaya kadar pişirin.

    Gözlemelerinizi alt üst çevirirken mutlaka yeniden yağlayın.

    Diğer hazırladığını gözlemelerinizi de aynı şekilde kızartın ve servise hazır hale getirin. Afiyet olsun..

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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