Gözleme deyince akan sular durur. Hemen hemen herkesin sevdiği bu lezzet geleneksel mutfağımızın vazgeçilmezleri arasında. Elde açılması oldukça zaman alan gözlemenin kolay bir yöntemi var. Kahvaltılara veya aniden gelen misafirlerinize 5 dakikada hazırlayacağınız pratik gözleme tarifine bayılacaksınız. Hem lavaş gözleme tarifi hem de hazır yufkadan yapabileceğiniz lezzetli gözleme tarifi sizlerle…