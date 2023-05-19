KAYALAR KENDİ KENDİNE HAREKET EDİYOR

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Ölüm Vadisi'nde bulunan kayaların kendi kendine hareket etmesi ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekiyor. Metrelerce ilerleyen kayalar arkalarında iz bırakıyor. Bilim insanları herhangi bir eğim olmamasına rağmen santim santim hareket ederek yılda yüzlerce metre ilerleyen bu kayaların ilerleyişini hava koşullarına ve rüzgara bağlıyor.