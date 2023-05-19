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56 DERECEYİ GÖRÜYOR
Dünyanın en sıcak bölgesi, ABD'de yer alan Ölüm Vadisi'dir. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) verilerine göre, yeryüzünde ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 10 Temmuz 1913'te ABD'nin California eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi'nde 56,7 derece olarak kaydedildi.
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Etrafı yüksek dağlarla çevirili olan bu bölge, dar ve uzun bir havzadan oluşuyor. Ölüm Vadisi güneş ışınlarının etkisiyle ısınarak yüzeylerden yayılan termal sıcaklığı, uzaya yayamadan vadi içine hapseder.
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BÖLGEDE YAŞAYAN BİR KABİLE VAR OLDUĞU SÖYLENİYOR
Ölüm Vadisi tarih boyunca pek çok Kızılderili kabilesine ev sahipliği yapmıştır. Halen en az 1.000 yıldır vadide bulunan Timbisha kabilesi bölgede yaşamını sürdürdüğü söyleniyor.
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KAYALAR KENDİ KENDİNE HAREKET EDİYOR
Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Ölüm Vadisi'nde bulunan kayaların kendi kendine hareket etmesi ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekiyor. Metrelerce ilerleyen kayalar arkalarında iz bırakıyor. Bilim insanları herhangi bir eğim olmamasına rağmen santim santim hareket ederek yılda yüzlerce metre ilerleyen bu kayaların ilerleyişini hava koşullarına ve rüzgara bağlıyor.
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ADINI TRAJİK BİR OLAYDAN ALIR
Ölüm Vadisi adını trajik bir olaydan alıyor. 1849 yılında California'da altının keşfedilmesinden sonra insanlar altın aramak için yazın kavurucu sıcağında vadiye gidiyor ve açlık, susuzluk, tedbirsizlik gibi nedenlerden hayatlarını kaybediyorlar. Efsaneye göre, hayatta kalanlar vadiden ayrılırken grup içindeki bir kadın "Hoşça kal Ölüm Vadisi" diyor ve vadi bugünki ismini alıyor.
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