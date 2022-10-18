-
ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaşayan Whit Scott, çürümeye yüz tutmuş 70 yıllık 2 katlı otobüs buldu. Otobüsün dışının zımparalanması ve boyanması, ayrıca içinin de baştan aşağı elden geçmesi gerekiyordu.
-
-
Ancak Scott aracı görür görmez ne yapması gerektiğini biliyordu. 8 yıldır açık otoparkta duran, camları kırılmış, tozlu ve kirli otobüsü görür görmez yeni projesine başlamaya karar verdi...
-
Insider'da yer alan habere göre 8 bin dolara (149 bin TL) ilana koyulan otobüsü pazarlık bile yapmadan satın aldı. Otobüs, İngiltere'nin Manchester kentinde 1950'lerde kullanılan bir banliyo otobüsüydü. 20 yıl kullanıldıktan sonra ABD'de tur aracı olarak kullanıldı ancak bu süre zarfında motor alev aldı ve otobüs artık kullanılamaz hale geldi.
-
Daha sonra Washington'dan bir kişi, motoru tamir etme umuduyla otobüsü satın aldı fakat işe koyulamadı. Ardından popüler yemek kamyonunun sahibi Matt Breslow, otobüsü satın alıp bir yemek alanına dönüştürdü.
-
Otobüs bir süre sonra Vancouver'daki başka bir restoran sahibine satıldı ancak yemek aracı olarak kullanılmadı. 8 yıl boyunda otoparkta çürümeye bırakıldı. Scott, satın aldığında araç 70 yaşın üzerindeydi.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!