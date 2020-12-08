Aralık ayında hangi sebze ve meyveler yenir?

Aralık ayıyla birlikte kış mevsimi başlar. Aralık hastalık mevsimidir de aynı zamanda. Bu sene pandemiden dolayı bağışıklığımızı destekleyecek beslenme alışkanlıklarına ve mevsimin sebze ve meyvelerini yemeğe özellikle dikkat ediyoruz. Şimdi gelin aralık ayının sebze ve meyveleri nelermiş tekrar listeleyelim ve bir kere daha dikkatinizi bu konuya çekelim.

NEDEN DOĞAL BESLENME?

Mevsiminde yenen sebze ve meyvenin besleyici değeri ve antioksidan özelliği fazladır. Kendi doğal haliyle, yetiştiği yerin rüzgarıyla, güneşiyle, toprağının cinsiyle, yağmuruyla, kısacası doğanın katkısıyla büyüdüğü ve geliştiği için insan vücudunun ihtiyacı neyse onu karşılayacak şekilde yetişir.

Mevsiminde yetişmemiş sebze ve meyveler, kendi doğasının şartlarıyla değil, müdahale edilerek üretildiğinden, üretiminde hibrit tohum, böcek ilacı ve kimyasal gübre kullanım oranı daha fazladır. Bu yüzden sağlıksızdır, maddi külfeti daha fazladır. Bu yüzden mevsimsel beslenme hem sağlığımız açısından daha kıymetlidir, hem de ekonomiktir.