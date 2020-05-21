Dutun faydaları nelerdir?

Kahramanmaraş'ta sıkça tüketilen lezzetlerin başında yer alan dut tezgahlardaki yerini aldı. Dutun insan sağlığına birçok faydası olduğunu söyleyen dut satıcısı Serdar Tozkoparan, “Ben 45 yaşındayım ve 35 yıldır dut satışı yapıyorum. Şuanda Darende, aşı ve siyah dutları ağaçtan çırpma yöntemiyle topluyoruz. Daha sonra iyilerini tek tek seçtikten sonra vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Satışlarımız ise Ramazan ayı nedeniyle yoğun geçiyor. Beyaz dutları 5 liradan, siyah dutları ise 10 liradan satıyoruz” diye konuştu.

Dutun faydaları