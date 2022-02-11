Fotoğraf çekilecek en iyi noktalar

Akdeniz'den Ege'ye, Güneydoğu Anadolu'dan Karadeniz'e kadar her bölgesinde bambaşka güzellikleri barındıran Türkiye, fotoğraf çekmeyi seven gezginlere sınırsız olanaklar sunuyor. 7 farklı bölgesinde konuklarına bambaşka deneyimler yaşatan Türkiye, fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez bir destinasyon. Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyinde yer alan, kadim kültürlerin izlerini taşıyan şehirler ise fotoğraf çekmeyi seven gezginlere muhteşem kareler sunuyor.
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Marmara Bölgesi
Işığın ve insan hikayelerinin, tarihi kalıntıların ve kültürel zenginliklerin peşinde koşan fotoğraf gezginleri için İstanbul, biçilmiş kaftan... Turistlerin gözdesi, muazzam fotoğraflar çekmek isteyenlerin en favori yerlerinden biri olan Sultan Ahmet Camisi, en otantik ve en renkli kareler için muazzam bir yer olan Kapalıçarşı, rengarenk dünyasını kendi mistik dokusuyla birleştiren Balat ve Beyoğlu sokakları bunlardan birkaçı... Ayrıca, Çukurcuma'daki antikacılar ve eskiciler, Samatya'daki balıkçılar da fotoğraf makineleri için ideal kareleri sunacak destinasyonlardan...
Yedigöller ve Abant'ta doğa, fotoğraf tutkunlarına unutulmaz kareler vadediyor. Marmara Bölgesi'nde gezilecek yerler listesinde Bursa-Cumalıkazık, Sapanca, Maşukiye, Kartepe, Uludağ ve Kartalkaya da yer alıyor.
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Ege Bölgesi
Ege Bölgesi, antik uygarlıklardan kalan yerleşimleri ve kalıntıları ile fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri.
Balıkesir ise doğal güzellikleriyle konuklarını kendine hayran bırakan bir il. Türkiye'nin oksijen deposu Kazdağı Milli Parkı'na ev sahipliği yapan bu şehir, Ayvalık ve Cunda'nın tarihi sokaklarında unutulmaz kareler yakalamayı sağlıyor. Şeytan Sofrası ve Hasan Boğuldu Şelalesi de fotoğraf tutkunlarının uğradığı noktaların başında geliyor.
Arkeolojik buluntulara göre tarihi İ.Ö. 5000 yıllarına kadar dayanan Efes Antik Kenti, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarında bulunan Mykale Dağı'nın yamaçlarına kurulu Priene Antik Kenti de tarihsever fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor. Meşhur Ege köyleri de fotoğraf tutkunlarının unutulmaz anları yakalamasını sağlıyor.
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Akdeniz Bölgesi
Birbirinden güzel plaj ve koyların yanı sıra binlerce yıllık antik yerleşimlere, doğa harikası göllere, şelalelere ve kanyonlara ev sahipliği yapan Akdeniz Bölgesi, fotoğrafseverlerin de ilgi odağında.
Mersin'de bir çobanın kirpiyi takip etmesiyle gün yüzüne çıkan Gilindire Mağarası, Antalya'da bulunan Manavgat Şelalesi, bembeyaz kumsalı, turkuaz tonlardaki suyu ve göz kamaştıran güzelliğiyle ziyaretçilerine güzel fotoğraf kareleri sunan Salda Gölü ve Isparta'nın lavanta tarlaları, fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.
Öte yandan, Olimpos, Kekova, Kemer, Manavgat, Köprülü Kanyon ve Tahtalı Dağı da profesyonellerin vazgeçilmez destinasyonlarından...
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İç Anadolu Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi, kadim kültürüyle fotoğrafseverlerin de ilgi odağı.
Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya ise fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi. Balon turuyla sabahın ilk ışıklarında müthiş kareler yakalanabiliniyor. Özellikle kış aylarında muhteşem manzara çekimi için yerli-yabancı fotoğrafçıların akınına uğrayan bölge, Ihlara Vadisi ve Tuz Gölü'ne de ev sahipliği yapıyor.
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Karadeniz Bölgesi
Yeşilin ve mavinin her tonunun görülebileceği Karadeniz; yaylaları, denizi, çay bahçeleri ve kendine özgü mimarisi ile fotoğraf meraklıları için kaçırılmayacak bir bölge.
Karadeniz'in en güzel yaylası Ayder, kartpostal gibi Uzungöl, Sinop Hamsilos, Sürmene, Fırtına Vadisi, Çoruh, Meryem Ana Katedrali, Rize Kalesi, Zilkale bölgede fotoğraf çekilecek yerler arasında ilk sıralarda bulunuyor.
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