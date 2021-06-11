Doğum tarihimizi ve dolayısıyla da yaşımızı değiştirme şansımız yok. En iyi ihtimalle gönlümüzden geçen yaşı söyleyerek etrafımıza şaka yapabiliriz. Ancak görüntümüzün yaşımızın söylediği rakama uyması gerekmiyor. Olduğumuzdan daha genç görünmek mümkün. Bu da elbette ne yediğimizle çok ilgili.
Doğru yiyeceklerle yaşlanmanın cilt, organlar ve sistemler üzerindeki etkisini azaltabiliriz. Ayrıca zamanın getirdiği hastalıklardan, kanser gibi risklerden ve zihinsel bozulmalardan da korunabiliriz.
Genç kalmanın yolu antioksidan, probiyotik, elektrolit ve amino asitler açısından zengin yiyeceklerden geçiyor.
Yaban mersini
Yulaf ezmesinin içine bir avuç yaban mersini katmak sadece renklendirmek ve tatlandırmaktan fazlasını yapabilir. Yapılan araştırmalara göre bu koyu renkli meyvenin yumurtalık kanserine karşı savaşma gücü var. Tek bir ısırık bile yumurtalık kanserine karşı koruyucu olabiliyor. Smoothie yaparken içine eklemek için harika bir neden.
Yeşil çay
Yeşil çayın nelere iyi geldiği sorusunun cevabı fazlasıyla uzundur. Antioksidan ve faydalı bileşiklerle dolu olan bu çayın mide kanseri riskini azaltma özelliği var. Yapılan araştırmalara göre yeşil çay, midede kanser hücrelerinin oluşmasını engelleyebilir. Ayrıca zayıflamaya yardımcı olur, içindeki kateşin adı verilen bileşikler yaşam süresini uzatmaya yardımcı olur. Özellikle karın bölgesindeki sağ salınımını tetikleyerek yağ hücrelerinin karaciğerde enerjiye dönüştürülmesini sağlar.
Çilek
Sağlıklı beslenmede tüm taneli meyvelerin rolü büyüktür. Çilek ise bu ailenin en önemli üyelerinden. İçerdiği polifenoller sayesinde yaşlanmanın ilerlemesini yavaşlatabiliyor. Ayrıca çilek tüketimi genç bir görüntünün anahtarı olması da mitokondriyal işlevi sürdürmedeki etkisidir.
Kahve
Kahveye dair çok sayıda önyargı olsa da araştırmalar son derece açık. Düzenli kahve tüketenlerin ölüm oranının daha az olduğunu ortaya koyan son araştırma 3 yıllık bir gözlem süresine dayanıyor. Yüksek miktarda antioksidan içeren bir bardak kahve içerken kendinize iyilik yaptığınızı düşünebilirsiniz.
Mor patates
Ülkemizde çok fazla bulunmayan mor patatesi aramak için çok geçerli nedenlerimiz var. Kanser riskini azaltmak, yaşam tarzına bağlı hastalıkları önlemek için içindeki antosiyan bileşikler oldukça önemli. Düzenli tüketilmesi, kanser teşhislerinin azalmasında rol oynuyor olabilir.
Ceviz
Beyin besini olarak nam salan cevizin tek meziyeti merkezi sinir sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlamak değil. Kötü kolesterol seviyesinin düşürülmesi ve iyi kolesterolün arttırılması da cevizin maharetlerinden. Ayrıca salatanıza ekleyeceğiniz bir avuç cevizin kalk sağlığını da korumaya yardımcı olacaktır.
Antep fıstığı
Anadolu kültüründe oldukça önemli bir yeri olması, Antep fıstığının faydalarının güzel bir kanıtıdır. Yaşa bağlı görme bozukluklarına karşı savunmada etkilidir. E vitamini, lutein ve zeaksantin içeriği göz için oldukça önemlidir. Ayrıca sağlıklı yağlar, karotenoid bileşikleri sayesinde besinlerin emilimine yardımcı olur.
Badem
Cilt sağlığı denilince akla ilk gelenlerden biri bademdir. E vitamini ve sağlıklı yağlar açısından zengin olduğu kadar biotin, bakır, tekil doymamış yağlar da içerir. İçten dışa parlamanızı sağlar.
Matcha çayı
Japonların uzun yaşam sırlarının başında tükettikleri besinler geliyor ve Matcha çayı da bunlardan biri. Konsantre yeşil çay tozu olarak tanımlayabileceğimiz Matcha, psikomotor hızında ve odaklanmada önemli artış sağlıyor.
Greyfurt
Acımtırak tadının tutkunları için harika bir haber: Greyfurt organları sağlıklı tutmak için mutlaka tüketilmesi gereken besinlerden biri. Spermidin açısından zengin olması sayesinde kan basıncını düşürmeye yardım eder, düşük tansiyon ve kardiyovasküler hastalık azaltarak erken ölümlerin önüne geçebilir.
Zeytinyağı
Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde fazlaca tüketilen zeytinyağının yaşam süresini uzatma şöhretinin gerçek olduğundan kimsenin şüphesi olmayacaktır. Düzenli zeytinyağı tüketerek koroner arter hastalığı, periferik arter ve kronik kalp yetmezliğine karşı koruyucu kalkan edinebilirsiniz.
Maca tozu
Peru’ya özgü bir bitkiden imal edilen Maca tozunu internet üzerinde bulabiliyoruz. Cildin kendini yenilemesi için ihtiyaç duyduğu B6, niasin ve riboflavin açısında son derece zengin. Maca tozunu smoothie yaparken ekleyebilirsiniz.
Elma sirkesi
Kilo vermek isteyenlerin en büyük yardımcısı olan elma sirkesini düzenli tüketenler, bu mucize besin sayesinde kan şekerini de düzenlediklerini biliyorlar mıdır? Tip 2 diyabet hastaları için insülin duyarlılığı artırıyor.
Chia tohumu
Son dönemin en popüler besinlerinden olan Chia tohumu, sağlıklı yağlar, Omega 3 ve lif açısından son derece zengin. Göğüs kanserinin ilerlemesini engelleyebilmesi ise içindeki a-linolenik yağ asitleri sayesinde mümkün oluyor. Tümör gelişimini yavaşlatıp kanser hücrelerinin büyüme hızını düşürebiliyor.
Kızılcık
Anadolu kültüründe şurubu yapılan kızılcık, ilerleyen yaşlarda takma dişlerle uğraşmaktan kurtarabilir. Kızılcık özü, dişlerdeki kireçlenmiş dokunun yarattığı aşınma miktarını azaltabiliyor ve daha güçlü olduğundan dişlerin kırılma ve çatlama olasılığına karşı koruyucu oluyor.
Somon
Beyin sağlığı için en önemli besinlerden biri somundur. Omega 3 açısından zengin olduğundan cildin sağlıklı görünmesini de sağlıyor. Ayrıca içerdiği selenyum sayesinde cildin hem erken yaşlanmaya hem de cilt lekelerine neden olan UV ışınlarından etkilenmesini de önleyebiliyor.
Zerdeçal
Kurkuminin iyileştirici özelliği sayesinde zerdeçal, iltihap azaltıcıdır. Osteoartriti önlemede etkilidir ve kilo vermeye yardımcı olur.
Domates
Hemen her yemekte kullandığımız ve salatalarımızın vazgeçilmezi olan domates, içerdiği likopen sayesinde pek çok hastalıkla mücadelede destektir. Bol miktarda likopen tüketerek kanser, kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik rahatsızlıkların gelişme riskini azaltıyoruz.
Manuka balı
Marketlerde bulunmasa da internetin favorilerinden biri olan Manuka balı, eski uygarlıklardan beri ilaç olarak kullanılıyor. İçerdiği anti bakteriyel özellikler sayesinde iyileşmeye, doku yenilenmesine yardımcı olan bileşiklere sahip. Ayrıca çok da lezzetli.
Avokado
Osteoartrit rahatsızlığı bulunanlar için avokado çok önemli bir destek olabilir. Yapılan araştırmalar ağrı kontrolü ve kısa süreli iyileşme sağlayabildiğini gösteriyor. Osteoartrit ile mücadele edenlere avokado tavsiye edebiliriz.
Havuç
Turuncu sebzeler karotenoidlerin fazla bulunduğu besinlerdir. Yaşlanma etkilerini geciktirmede oldukça faydalıdırlar. Karotenoid açısından zengin sebzelerin ciltteki kalojen üretimini arttırdığını biliyoruz. Kalojen ise sağlıklı bir cilt için temel gereksinimlerden. Havuç yerken cildinizi beslediğinizi düşünebilirsiniz.
Kombucha çayı
Son dönemin popüler çaylarından kombuchanın bu denli moda olmasının sağlıklı nedenleri var. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, zararlı bakterileri yok etme potansiyeli bulunuyor. Çok sayıda tehlikeli mikroorganizma kombuchaya duyarlı. Kış boyunca grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucunuz olacaktır.
Portakal
Narenciye grubundan olan portakalın C vitamini içerdiğini hemen herkes biliyor. C vitaminin cildin renkli ve taze görünmesine yardımcı olduğunu da biliyor muyuz? Havuçtaki gibi karotenoid bulunması sayesinde kolajen üretimine destek olur.
Vişne suyu
Yaşlandıkça uykuya geçmek zorlaşır. Insonmia gibi uykusuzluk hastalıkları sağlık açısından çok ciddi olumsuz etkiler yaratabilir. Vişne suyu üzerine yapılan araştırmalara göre triptofan seviyesini artırarak enflamasyonu azaltıyor ve böylece uyku kalitesinin iyileştirilmesinde önemli rol oynayabiliyor.
Zencefil
Mide bulantısı, kırıklık gibi belirtiler varsa zencefil tüketebilirsiniz. Kemoterapi hastalarının mide bulantısını hafifletebildiği araştırmalarla kanıtlandı. Ayrıca anti-enflamatuar ve anti bakteriyel bileşikleri sayesinde pek çok mide rahatsızlığına çare olabilir.
Ginseng
Süper bitki olarak nam salan ginseng, yaşlanmaya bağlı bilişsel düşüşü engelleyebilir. Antioksidan olarak bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve ayrıca trigliserid seviyesini de düşürür. Ginsengi çay olarak tüketebilirsiniz.
Keten tohumu yağı
Keten tohumunun pek çok faydası bilinir ama doğurganlığa olan etkisi daha az duyulmuştur. E vitamini ile birlikte tüketildiğinde sperm sayısını ve canlılığını artırabiliyor. Ayrıca çok miktarda Omega 3 içerdiğinden son derece sağlıklıdır.
Tarçın
Tarçını salep üzerinde kullanmak lezzetli bir seçimdir ama daha fazla tüketmeyi tavsiye edebiliriz. Kan şekerini desteklemek konusunda yardımcı olabilen tarçın glikoz, LDL kolesterol ve toplam kolesterol seviyesini düşürebiliyor.
Balkabağı
Balkabağı, beto-karoten açısından en zengin besindir. İçerdiği bol miktarda mikro besin sayesinde cildi güneşin zararlarından koruyabilir. Ebette güneş kremi kullanmaya devam edeceğiz ama balkabağı yiyerek güneşten gelen UV ışınlarına karşı cildimizi destekleyebiliriz.
Böğürtlen
Nar gibi en yüksek antioksidan içeren meyvelerden biri böğürtlendir. İçindeki polifenol antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerin yarattığı hasarı giderebilir ve yaraların iyileşme sürecine yardımcı olur.
Kabak çekirdeği
Manganez açısından son derece zengin olan kabak çekirdeğinin önemli faydalarından biri kolajen üretiminde kullanılan amino asitleri içermesidir. Bir avuç kabak çekirdeği saçlarınızı, cildinizi, tırnaklarınızı güçlendirecek ve cildin yaşlanma etkilerini azaltacaktır.
Brezilya cevizi
Tüm büyük kuruyemişler, oksidatif hasarlara karşı savaşan mükemmel mineral selenyum içerir. Güçlü kemikler için magnezyum, potasyum ve kalsiyum bulunan Brezilya cevizi, günlük besin ihtiyacının büyük bölümünü karşılayabilir.
Bitter çikolata
Bitter çikolata, diğer çikolata türlerine göre daha fazla kakao içerir. Bu sayede menopoz sonrası metabolizmanın hızlandırılmasında önemli bir yardımcıdır. Yüksek miktarda kakaonun metabolik fonksiyonlarda ve kan akışında iyileşme gösterdiği kanıtlanmıştır.
Tahin
Hemen her mutfakta bulunan tahin kavanozunu daha sık elinize alın. Saçlarını ve cildi esnek tutar, kemik yoğunluğunu destekler, kalsiyum açısından zengindir. Susamdan yapılan tahin karaciğer için çok faydalı olan B vitamini ve metiyonin içerir.
Nar suyu
Antioksidan denince akla ilk gelen nar olur. Nar suyu meme kanserini önlemede rol oynayabilir, nar suyu özütü ile kanser kök hücrelerine enjekte edildiğinde çoğalmayı durdurabilir ve tümör oluşmasını engeller.
Yumurta
Kahvaltıda tüketmeyi sevdiğimiz yumurta, bilişsel kabiliyetlerin azalmasını yavaşlatır. Kolin adı verilen bir mineral sayesinde yumurtanın Alzheimer hastalığına bağlı beyindeki değişiklikleri engelleyebiliyor. İçerdiği yüksek protein miktarı sayesinde yumurta güne başlamanın en iyi yoludur.
Limon suyu
Pek çok cilt bakım ürününün yapımında limon suyu kullanılır. Bunun nedeni içerdiği C vitaminidir. Bağışıklığı artırmanın yanı sıra iltihaplanmayı ve pigmentasyonu azaltarak kolajen üretimini teşvik eder.
Mantar
Mucize besin olarak bilinen mantar, yemeklerde ve özellikle makarnalarda sıkça kullanılıyor. İltihaplara karşı güçlü bir meşin olan mantardaki linoleik asit, hücrelerde enflamatuar aktiviteyi azaltabilir.
Kuru erik
Kuruyemiş karışımlarınıza kuru erik de ekleyin. Kemik sağlığı için önemli bir destekleyici olan K vitamini, aynı zamanda osteoporoz riskini de azaltır.
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