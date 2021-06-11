Doğum tarihimizi ve dolayısıyla da yaşımızı değiştirme şansımız yok. En iyi ihtimalle gönlümüzden geçen yaşı söyleyerek etrafımıza şaka yapabiliriz. Ancak görüntümüzün yaşımızın söylediği rakama uyması gerekmiyor. Olduğumuzdan daha genç görünmek mümkün. Bu da elbette ne yediğimizle çok ilgili.

Doğru yiyeceklerle yaşlanmanın cilt, organlar ve sistemler üzerindeki etkisini azaltabiliriz. Ayrıca zamanın getirdiği hastalıklardan, kanser gibi risklerden ve zihinsel bozulmalardan da korunabiliriz.

Genç kalmanın yolu antioksidan, probiyotik, elektrolit ve amino asitler açısından zengin yiyeceklerden geçiyor.