Samsun'dan gelen Esra Türkdönmez ise Mavigöl'ün Karadeniz'de yer alan güzel bir doğa harikası olduğunu belirterek, "Herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Ben ayrıca amatörce fotoğraf da çekiyorum. Temmuz ayı sonunda bu rengi burada bulabiliyoruz. Böyle bir renk başka bir yerde yok, çok enteresan çok farklı bir renk" ifadelerini kullandı.