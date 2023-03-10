Avokado

Geçmişte diyetlerin düşmanı olarak gösterilen avokadonun, yapısındaki sağlıklı yağlar sayesinde metabolizmayı hızlandırdığı ve açlığı yatıştırdığı biliniyor artık. Evet, gerçekten de yağlı bir kıvamı var ve bolca yağ asidi içeriyor; ancak bunlar, vücut için yararlı olan çoklu ve tekli doymamış yağlar.

Dahası var; avokadonun zengin aroması, açlık hissini azaltıyor ve dolayısıyla fazla fedakarlıkta bulunmadan kilo vermeye yardımcı oluyor ve günlük diyetin bir parçası haline geliyor. Ayrıca avokadonun günlük tüketimi, işlenmesi zor olan şekerlerin metabolizmasını iyileştiriyor.

Dahası da var: avokadonun antioksidan özellikleri, hücresel yaşlanmayı önlüyor, cildin görünümünü iyileştiriyor; zengin vitamin içeriği ise bağışıklık sistemini güçlendiriyor.