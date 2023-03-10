Termojenik besinler, vücut tarafından işlenebilmek için yüksek miktarda enerji gerektiren, dolayısıyla metabolizmayı hızlandırıp biriktirilmiş yağların tüketimini başlatan yiyecek türleridir. Bu sınıflandırmalar içerisinde olan ve hızlı bir şekilde kalori yaktıran yiyeceklerden bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz
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Ananas
Ananasın yapısında, protein sindirimini destekleyen, selülit ve lokal kilo almadan sorumlu ödemlerle savaşan bromelain enzimi bulunur. Düşük kalorili içeriği, bu özelliği ile birleştiğinde, ananas, an güçlü kalori yakıcı besin türlerinden biri haline gelir.
Ayrıca yağların vücut tarafından özümsenmelerine engel olur, Selülitle mücadelede etkili bir yardımcıdır, sindirimi destekler ve arındırıcı özellikleri bulunur. Ananas, tatlı aroması ile ideal bir atıştırmalıktır.
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Avokado
Geçmişte diyetlerin düşmanı olarak gösterilen avokadonun, yapısındaki sağlıklı yağlar sayesinde metabolizmayı hızlandırdığı ve açlığı yatıştırdığı biliniyor artık. Evet, gerçekten de yağlı bir kıvamı var ve bolca yağ asidi içeriyor; ancak bunlar, vücut için yararlı olan çoklu ve tekli doymamış yağlar.
Dahası var; avokadonun zengin aroması, açlık hissini azaltıyor ve dolayısıyla fazla fedakarlıkta bulunmadan kilo vermeye yardımcı oluyor ve günlük diyetin bir parçası haline geliyor. Ayrıca avokadonun günlük tüketimi, işlenmesi zor olan şekerlerin metabolizmasını iyileştiriyor.
Dahası da var: avokadonun antioksidan özellikleri, hücresel yaşlanmayı önlüyor, cildin görünümünü iyileştiriyor; zengin vitamin içeriği ise bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
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Elma
Elma, son derece yaygın tüketilen bir meyvedir ve sağlık üzerindeki önemli etkileri ile her tür beslenme düzeni için önerilir. Bu meyve, açlık hissi olmadan kilo vermeye yardımcı olan vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından oldukça zengindir.
Elmada bulunan yüksek oranda lifler, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar, metabolizma hızını arttırarak yağların etkili bir şekilde yanmalarına yardımcı olurlar.
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Acı biber
Acılı yemekler sevmek için bir başka neden daha. Acı biberin yapısında, kapsaisin maddesi bulunur. Bu bileşen, lipolizi, yani yağ metabolizmasını uyarır. Metabolizmanın hızlandırılmasında etkilidir ve iştahı yatıştırması ile bilinir.
Ancak acı biber tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekiyor; çünkü fazla acı tüketimi yüzünden yanan ağız içerisini yatıştırmaya yönelik metotlar, pek de diyet dostu sayılmıyor: ekmek yemek ve süt içmek gibi.
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Yeşil çay
Yeşil çayın dünyanın en popüler içeceklerinden biri olmasının sebebi hem kilo vermede büyük yardımcı olması hem de sayısız faydaları beraberinde getiren besleyici maddeler ve antioksidanlar bakımından zengin olması. Yeşil çayda, vücutta biriken anti-inflamatuar ve arındırıcı bileşenler bulunur; bunlar, hücreleri, serbest radikallerin etkilerinden korur.
Yeşil çaydaki yüksek vitamin ve mineral içeriği düşük kalori miktarı ile birleştiğinde, metabolik fonksiyonlar artışa geçer ve vücudun enerji yakma becerisi güçlenir. Ayrıca idrar söktürücü özellikleri olan yeşil çay, ödem ve doku iltihaplanması tedavileri için idealdir.
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