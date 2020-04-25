Vücudu kuvvetlendirmesi ile çağlar boyunca mutfaklarımızdan ayırmadığımız kabağın 10 faydasını sizler için derledik.

1- Kabak vitamin ve mineral deposudur

Kabak, vitamin ve mineraller açısından son derece zengindir. 225 gram kabakta 17 gram kalori, 1 gram protein, 3 gram karbonhidrat bulunur. Yağ oranı ise 1 gramdan daha azdır. 1 gram şeker ve 1 gram lif içerir.

Aynı miktardaki kabak, günlük vitamin ihtiyacımızın da önemli bölümünü karşılar:

A vitamini günlük ihtiyacının %40’ını

Manganez günlük ihtiyacının %16’sını

C vitamini günlük ihtiyacının %14’ünü

Potasyum günlük ihtiyacının %10’unu

K vitamini günlük ihtiyacının %9’unu,

Folat günlük ihtiyacının %%8’ini

Bakır günlük ihtiyacının %8’ini

Fosfor günlük ihtiyacının %7’sini

B6 vitamini günlük ihtiyacının %7’sini

Tiamin günlük ihtiyacının %5’ini

Kabak, demir, kalsiyum çinko ihtiva eder ve hem göz sağlığı hem de bağışıklık sistemini kuvvetlendiren A vitamini açısından son derece zengindir.

Ve pişirildiğinde daha fazla A vitamini içerir.

2- Antioksidanlar

Çok sayıda antioksidan içeren kabak, vücudun savunma mekanizmasında büyük faydası olan serbest radikallerin çoğalmasını sağlar. Lutein, zeaksantin ve beta-karoten gibi karotenoidler açısından zengindir. Bu bileşenler göz, cilt ve kalp sağlığına faydalıdır. Prostat kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türüne karşı da koruyucudurlar. Araştırmalar, kabuğa yakın bölgelerde daha fazla antioksidan bulunduğunu, sarı kabağın ise yeşil kabaktan daha yüksek bileşen içerdiğini gösteriyor.

3- Kabak bağırsakların çalışmasına yardımcı

Kabağın bağırsak ve sindirim sistemine birçok yönden faydası bulunur. İçerdiği su miktarından zengin olması sayesinde bağırsak atılımını yumuşatır ve kabızlık ihtimalini azaltır. İkinci olarak hem çözünebilir hem çözünmeyen lif bulundurur. Çözünmeyen liflerin en önemli faydası atılacak maddelere hacim kazandırarak bağırsak yolunda ilerlemelerini kolaylaştırmasıdır. Bu sayede kabızlık riskini azaltır ancak çözünmeyen liflerle birlikte mutlaka çok miktarda su tüketmek gerekir. Çözünebilir lifler ise bağırsaklarda iyi bakterilerin bulunmasını sağlar. Kısa zincirli yağ asitleri üreten bu iyi bakteriler bağırsakları besler. Kısa zincirli yağ asitleri, iltihapların atılmasına, bağırsak enfeksiyonlarının giderilmesine, İrretable Bağırsak Sendromu IBS ve kolit ülserin engellenmesine yardımcı olur.

4- Kabak kan şekerini düşürür

Tip 2 diyabet hastalarında kabak kan şekerini düşürme etkisine sahiptir. 232 gram kabakta bulunun 3 gram karbonhidrat sayesinde hem düşük karbonhidratlı beslenmeye yardım eder hem de makarnaya çok faydalı bir alternatif olur. Düşük karbonhidrat diyetleri, insülin seviyesini dengelemesi ve kan şekerinin düşürülmesinde etkili olması nedeniyle Tip 2 diyabette özellikle önerilmektedir. Bu sayede hastaların ilaç alma ihtiyacını düşürebilir. Kabağın içindeki lifler de kan şekerinin stabil tutulmasında, yemekten sonra rahatsızlıkların azaltılmasında etkili olur. Özellikle de kabağın kabuğundaki antioksidanların etkisi olduğu düşünülmektedir.

5- Kabak kalp sağlığını korur

Yüksek lif tüketen kişilerde kalp hastalığı riskinin düşük olduğu biliniyor. Kabak da lif açısından zengindir ve kalp sağlını korumada önemli bir yardımcıdır. Pektin adı verilen ve kabakta da bulunan bir çözünebilir lifin kötü kolesterolü düşürdüğü gözlemlendi. Yapılan geniş çaplı araştırmalarla 1-2 ay boyunca 2 ila 10 gram kadar çözünebilir lif tüketmenin toplam kolesterolde 1,7 mg/dl ve kötü kolesterolde 2,2 mg/dl azalttığı ortaya kondu. Kabakta bulunan potasyum da kan damarlarını genişleterek yüksek tansiyonun düşürülmesini sağlayabilmekte. Karotenoidler de kalp sağlığına son derece faydalıdır.

6- Kabak göz sağlığını destekler

Göz sağlığı ve görme için en faydalı olduğu bilinen iki madde, kabakta da son derece zengin olan C vitamini ve beta-karotendir. Ayrıca yine kabakta çokça bulunan lutein ve zeaksantin, retinada birikerek görmeyi iyileştirir, yaşa bağlı göz hastalıklarının riskini azaltır, katarakt gibi lens hasarına neden olan hastalıklara karşı korur. Yaşlılarda sıkça görülebilen makula dejenerasyonu riskini de düşürerek, yaşlılarda görme kaybı ihtimalini azaltır.

7- Kabak kilo vermeye yardımcıdır

Kilo vermeye çalışanların düzenli diyetlerinde bulunması önerilen kabak, zengin su içeriği ve düşük kalorisi sayesinde tok tutan bir meyvedir. Kabağın içindeki lifler de açlık duygusunu azaltmaya yardımcı olur. Uzmanlar, sebze ve meyve ağırlıklı diyetlerin kilo vermede daha etkili olduğu gibi kilo almayı da yavaşlattığını belirtiyorlar.

8- Kabak kemikleri güçlendirir

Kabakta bulunan antioksidanlar, başta lutein ve zeaksantin kemik sağlığı açısından son derece faydalıdır. Ayrıca K vitamini ve magnezyum da kemikleri güçlendirir ve kemik yapısını korur.

9-Kabak kansere karşı korur

Kansere karşı koruyucu etkisi olan çok sayıda meyve ve sebzenin yanı sıra kabağın da önemli bir yeri bulunuyor. Henüz insanlarda test edilmemiş olsa da kabağın bazı kanser türlerinde kanserli hücreleri öldürdüğü ve büyümelerini engellediğine dair laboratuvar araştırmaları bulunuyor.

10- Kabak prostat sağlığını korur

Kabağın içindeki çekirdekler üzerinde yapılan araştırmalar, prostattaki aşırı hücre çoğalmasının engellediğine dair bulgular gösterdi. Prostat şişmesini engellerken yaşa bağlı ortaya çıkan rahatsızlıkları da azaltmaya yardımcı olur.

Daha fazla kabak tüketin...

* Kabağı çiğ olarak salataya doğrayabilirsiniz.

* Güveçte pişirebilirsiniz.

* Kabağı pirinçle pişirebilirsiniz.

* Çok az yağda kavurarak yoğurtla servis edebilirsiniz.

* Haşlayıp çorbasını yapabilirsiniz.

* Izgarada çevirip zeytinyağı ve sarımsak ile süsleyebilirsiniz.

* Paneleyerek kızartabilirsiniz.

* Makarnayı kabaklı yapabilirsiniz.

* Kek ve ekmek yaparken kullanabilirsiniz.