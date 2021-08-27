İlk kez 1970li yıllarda İspanya'da yetiştirilen ve Akdeniz Domatesi olarak da bilinen Kumato, kırmızı domatesten farklı olarak kahverengidir. Görüntüsünün yanı sıra lezzeti ve aromasıyla da kırmızı domatesten oldukça farklıdır. Asit-şeker dengesi ve yüksek likopen oranına sahiptir. Normal bir domatesten 3-4 kat daha fazla, antioksidan içeren siyah domates diğer bir adı ile kumato son zamanların gözde sebzesi haline geldi. İşte kumato domates hakkında bilinmeyenler...

Siyah domates oldukça etli, sert ve suludur. Domates olgunlaştıkça siyahlaşır. Normal bir domatese göre içerisinde 3-4 kat daha fazla, yaban mersini ve böğürtlen ile eşdeğer antioksidan değerlerine sahiptir. Aynı zamanda likopen ve lif bakımından da zengin olan kumato, kırmızı domatesten de daha fazla vitamin içerir.

Siyah domatesin faydaları