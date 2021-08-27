İlk kez 1970li yıllarda İspanya'da yetiştirilen ve Akdeniz Domatesi olarak da bilinen Kumato, kırmızı domatesten farklı olarak kahverengidir. Görüntüsünün yanı sıra lezzeti ve aromasıyla da kırmızı domatesten oldukça farklıdır. Asit-şeker dengesi ve yüksek likopen oranına sahiptir. Normal bir domatesten 3-4 kat daha fazla, antioksidan içeren siyah domates diğer bir adı ile kumato son zamanların gözde sebzesi haline geldi. İşte kumato domates hakkında bilinmeyenler...
Siyah domates oldukça etli, sert ve suludur. Domates olgunlaştıkça siyahlaşır. Normal bir domatese göre içerisinde 3-4 kat daha fazla, yaban mersini ve böğürtlen ile eşdeğer antioksidan değerlerine sahiptir. Aynı zamanda likopen ve lif bakımından da zengin olan kumato, kırmızı domatesten de daha fazla vitamin içerir.
Siyah domatesin faydaları
- Siyah domates, mide duvarını mide asidinden korur. Ülser ve reflü gibi sağlık sorunlarının oluşmasının önüne geçer.
- İçerdiği lif, bağırsaklardaki flora oranını koruyarak, fonksiyonlu çalışmasını sağlar.
- İçinde bulunan likopen, vücuttaki hücrelerin yapısını koruyarak, yenilenmesini destekler. Böylece mutasyona uğrayıp kanser ve daha pek çok hastalığın oluşmasını önler.
- Siyah dmates doğal asidik ve lif bakımından da zengin olduğundan sindirim sorunlarına da iyi gelir.
- Yaşlanmayı geciktiren siyah domates, sivilce, akne ve cilt gözeneklerinden oluşan sorunları da önler.
- Aynı zamanda afrodizyak etkisi bulunur.
- Antioksidan özelliği sayesinde diyabet ve obezite ile mücadeleye iyi gelir.
- Kumatoya rengini veren antosiyanin maddesi kanser ve kalp rahatsızlıkları için vücudun yanında savaşır ve yaşlanmayı engeller.
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