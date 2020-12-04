Patatesle yapılmış dünyanın en popüler yemekleri

Doğranmış ve kızartılmış

Patates kızartması, patatesin tüm dünyada en sevilen hali olarak kabul ediliyor. Son derece basit, patatesleri ince uzun şekilde kesin ve derin bir tencerede kızartın. Orijinali eğlenceli ancak yine de yaratıcılık katmaya değer.

Kızarmış patatesin nerede ortaya çıktığı bilinmiyor. Bazıları Fransızları adres gösteriyor, bazıları ise 1. Dünya Savaşı sırasında Amerikan askerleri tarafından Belçika’da keşfedildiğini söylüyor.

Patates kızartması yaparken ne kadar kalın ya da ince doğradığınız, sonuçta gevrekliğini ve dokusunu belirleyen etmen oluyor. İnce ve uzun kızartmalar biftekle birlikte servis edilirken daha kalın olanlar balık yanında servis ediliyor.

Patates kızartmasının bir başka önemli özelliği ise yanında sunulan soslardır. Belçika’da mayonezli veya sayısız Belçika’nın gururu olan soslardan bulunur. İngiltere ve İrlanda’da köri veya cips sosu tercih edilir. Avustralyalılar tavuk tuzuyla tüketirler. Teksaslılar ise biber, salsa, ekşi krema, rendelenmiş peynir, jalapeno biberi ve diğer malzemelerle yapılan acı peynir kızartmasıyaparlar.

Poutine – Kanada

Quebec’ten gelen bu yemeğin adının anlamı puding veya karışıklık… Patates kızartması, peynirli lor ve sostan oluşan bu keyifli yemeğin adının Poutine olmasının bir anlamı olduğu çok açık. Öte yandan bu tarifi kimin icat ettiği net değil, çok sayıda restoran kendi tarifi olduğunu savunuyor. 2019’da Toronto’da Potine yeme yarışması yapılmış ve 10 dakikada 28 kilo yiyen JoeyChestnut rekoru da eline geçirerek kazanmıştı. Kuzey doğu Amerika’da sos ve eritilmiş peynirle sunulan ve disko kızartması adı verilen benzer bir tarif de bulunuyor.