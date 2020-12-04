Patatesle yapılmış dünyanın en popüler yemekleri

Patatesin tarihini yazan yazar John Reader, kitabının ilk cümlesinde şöyle der: “Patatesi hafife alırdım.”
Patatesin zengin tarihi, onu hafife alanlara yaptıkları yanlışı gösteriyor. 8000 yıldan uzun süredir insanların yemeklerinde kullandıkları patatesin Avrupa’ya gelişi ve İrlanda’dan tüm dünyaya yayılması oldukça uzun bir hikaye.
İnsanlık patatesi tuzlu, çıtır çıtır ve kızarmış olarak daha fazla sevdiğinden, karbonhidrat karşıtları patatese mesafeli duruyor olsa da patates dünyanın ne fazla tüketilen yiyeceklerinden biri olmaya devam ediyor.
Kızarmış, fırında pişirilmiş, püre ve tüm diğer tekniklerle (tarifi her nereye ait olursa olsun) dünyanın en fazla yemeği yapılan sebzesi patatestir.
İşte dünyanın en güzel patates yemeklerinin listesi
Patates püresi tarifleri
İyi şefler, patates püresinin sihrine inanırlar. İngiltere’de 18. yüzyıla kadar tarihi uzanan, patatesi ezerek hazırlama tekniğinin oldukça basit olması da çok sayıda yemek tarifinde yer almasına neden olmuştur. Haşlayın, tereyağı, tuz ve süt ile iyice ezin. Patates püresiyle yapılabilecek en iyi tariflerden bir kaçına gelin birlikte göz atalım...
Colcannon - İrlanda
İrlanda’da işçilerin yanlarında yemek olarak en fazla götürdüğü yiyecek olan patates püresinin içine karalahana ya da lahana ekliyorlar. Colcannon ise bir tatil ve bayram yemeğidir. Hatta tabağınızdaki pürenin şeklinin geleceğinize işaret ettiği söylenir.
Stoemp – Belçika
Patates püresi, Brüksel lahanası, pırasa, lahana ve şalgam gibi mevsim sebzelerinin karıştırılmasıyla yapılan bu besleyici yemek, bir kış geleneği. Stoemp, hem dışarda ucuz bir yemek hem de evlerde kolay bir tercih oluyor.
Sosis ve püre – İngiltere
Son derece basit iki yiyecek, patates püresi ve kızarmış sosis. Ancak yapılışlarında kullanılan özel krema ve soslar bu yemeğin gerçek tadının sırrını oluşturuyor. Özellikle dışarda yiyenler için oldukça doyurucu bir tabak olarak öne çıkıyor.
Patates püresi, eti börek ve bezelye – Avustralya
İngiliz usulü etli böreğin Avustralya versiyonu olan bu özel tarif, Avustralya’nın resmi olmayan ulusal yemeği. Avustralyalılar her yıl 270 milyon etli börek tüketiyorlar. Hatta bu yemeğin dondurulmuş olarak minyatür halde de satıldığını ekleyelim. Etli böreğin asıl sunumunda ise patates püresi ve haşlanmış bezelye bulunuyor.
Düşes patates – Fransa
Sosyetik ve kibar görünen, aslında patates püresinin kuzeni olan bu tarif, son derece şık bir yemek. Fransızlar patates püresini yaparken yumurta sarısı, tereyağı, Hindistan cevizi kullanıyorlar ve pipetle sıkıyorlar. Sonrasında tereyağı sürülerek altın sarısına dönüşene kadar fırında pişiriyorlar. Düşes patatesleri, bir başka Fransız yemeği olan Pommes de TerreLorentte’nin temelidir ve Choux böreği hamuruyla pişirilir.
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