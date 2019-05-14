Vilcabamba, Peru

Vilcabamba, İnkaların, İspanyollar ülkelerini işgal ederken Peru'da sığındıkları şehirdir. İngiliz fotoğrafçı ve araştırmacı Peter Frost 1999'da yaptığı bir gezi sırasında sığınak şehrin izlerini buldu. Burada tarım terasları, tahıl depoları, mezarlıklar, yüzden fazla dairesel bina, 8 km'lik sulama amaçlı bir kanal keşfettiler. Burada ayrıca altında mezarlık olan, dini amaçlı açık bir alan da mevcuttur. Araştırmacılar Vilcabamba'ya ulaştıklarında şehir çoktan yağmalanmıştı. Mezarlarda iskeletler olmasına rağmen, yanlarında gömülen eşyalar bulunamadı. Bulunan seramikler ve taş iş aletleri iki ayrı zaman dilimine aittir.