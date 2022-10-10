Almanya'ya özel 10 lezzet

Käsespätzle

Yumurta, un, tuzla yapılan bir çeşit erişte yemeğidir. Geleneksel olarak et yemeklerinin yanında veya çorbaların içine atılarak servis edilir, peynir eklenerek tatlandırılabilir. Swabia, Bavyera ve Allgäu bölgesinde son derece popüler bir yemektir. Sıcak spätzle ve rendelenmiş granül peynir dönüşümlü olarak katmanlanır ve son olarak kızarmış soğanlarla süslenir. Her katman ekledikten sonra soğumaması ve peynirin erimesi için käsespätzle fırına verilir.