Almanya'ya özel 10 lezzet

Almanya'da yemek kültürüne ülkeye yüzyıllardır ev sahipliği yapan göçmenlerin yön verdiği söylenebilir. Almanya sadece sosis ve bira ülkesi değil iyi yemeklerin piştiği ve servis edildiği, lüks lokanların bulunduğu bir ülkedir. Alman yemekleri doyurucu ve çeşitlidir.
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Königsberger klopse
Almanya'da en sevilen yemeklerin başında gelir. Kremalı kaparili soslu köfte diyebiliriz. Köfteler geleneksel olarak dana kıyma, soğan, yumurta, hamsi, biber ve diğer baharatlarla yapılır. Bugün çoğu Alman restoranında königsberger klopse bulmak mümkündür.
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Maultaschen
Avuçiçi büyüklüğünde kare hamurlardır. İçerisine etli soğanlı maydonozlu bir malzeme koyulur. Mantıyı anımsatır. Ravioli'ye de benzer. Kaynatılır ve et suyu ile servis edilir, bazen tavada tereyağında kızartıldığı da olur. Bugün maultascheni Almanya'nın her yerinde bulabilirsiniz (süpermarketlerde donmuş bile olsa)
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Labskaus
Tuzlanmış sığır eti, soğan, patates ve pancar ve kornişon ile servis edilir. Uzun zaman Baltık ve Kuzey Denizi denizcilerinin favorisi olmuştur. Bu yemek bugün tüm kuzey Almanya'da, özellikle Bremen, Kiel ve Hamburg'da tüm lokantalarda servis edilir.
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Sosis
Sosissiz Almanya olmaz. Sosisi çok seven Almanya'da sosisin 40 çeşidi vardır. Barbeküde veya tavada kızartılır, ardından beyaz ekmek rulosunda hardalla birlikte, eşlikçi olarak patates salatası veya lahana turşusu ile servis edilir.
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Currywurst
Doyurucu bir sokak atıştırması diyebiliriz. Bu yemek 1949'da İngiliz askerlerinden ketçap ve köri tozu almayı başaran, bunları karıştıran ve bu karışımı ızgara sosisle servis eden Berlinli Herta Heuwer'a atfedilir. Özellikle Berlin, Köln ve Ren-Ruhr'da, genellikle cips, ketçap, mayonez veya ekmekle servis edilir. Çok popülerdir.
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