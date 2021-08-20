Aşurenin faydaları nelerdir?

Aşure yaparken ve dağıtırken birçok kadın çok bonkörken, bir kısmı da kilo alırım korkusu ile tatlıları ve dolayısı ile de aşureyi yemek istemez. Tatlılar genelde besin değeri düşük enerji değeri yüksek yiyecekler oldukları için sağlıklı beslenme ve zayıflamada da tavsiye edilmez. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya içinde bulunduğumuz ayda bolca yapılan besin değeri yüksek tatlı aşure hakkında bilgi verdi.
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- Aşure bir tatlı olmasına rağmen besin değeri açısından diğer tatlılardan farklılıklar gösterir. Aşurenin içine giren her madde ayrı ayrı çok kıymetlidir ve hiç biri boş kalori değildir. O nedenle aşure bilinen en faydalı tatlıdır.
- Aşurelik buğday B grubu vitaminler açısından çok zengindir. Kurufasülye ve nohut gerek protein gerekse karbonhidrat açısından çok değerlidir. Aynı zamanda lif oranları yüksek olduğu için bağırsak hareketlerini artırırlar ve kabızlığı olanlara tavsiye edilir. Aşureye en çok lezzet verenlerse kuru ve yaş meyvelerdir.
- Aşure bir tatlı olmasına rağmen besin değeri açısından diğer tatlılardan farklılıklar gösterir. Aşurenin içine giren her madde ayrı ayrı çok kıymetlidir ve hiç biri boş kalori değildir. O nedenle aşure bilinen en faydalı tatlıdır.
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- Meyvelerin vitamin değerleri çok yüksektir. Bağışıklık sistemini güçlendirirler. Aynı zamanda özellikle kuru meyveler kalsiyum gibi mineraller açısından zengindir. Aşurenin üzerine koyulan fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar Omega-3 yağ asidinden çok zengindir. Omega-3 yağ asidi özellikle damar sağlığı ve hafıza üzerine çok faydalıdır. Yapılan aşure şeker yerine bal veya pekmezle tatlandırılırsa, besleyicilik değeri açısından daha kaliteli bir tatlı yapılmış olur.
- Her ne kadar aşure faydalı bir tatlı olsa da kalori değeri yüksektir. 1 kase aşure ile ortalama 300-350 civarında kalori alınmaktadır. Dr. Ayça Kaya ''Hem aşure yiyeyim hem de kilo almayayım istiyorsanız aşureyi günde bir kase ve ana öğün olarak yiyin'' diyor. Aşure yerken yanında içilen bir fincan sütlü kahve hem metabolizmayı hızlandırır hem de daha uzun süre tok tutar. Bir sonraki öğünde daha az acıkmayı sağlar.
- Meyvelerin vitamin değerleri çok yüksektir. Bağışıklık sistemini güçlendirirler. Aynı zamanda özellikle kuru meyveler kalsiyum gibi mineraller açısından zengindir. Aşurenin üzerine koyulan fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar Omega-3 yağ asidinden çok zengindir. Omega-3 yağ asidi özellikle damar sağlığı ve hafıza üzerine çok faydalıdır. Yapılan aşure şeker yerine bal veya pekmezle tatlandırılırsa, besleyicilik değeri açısından daha kaliteli bir tatlı yapılmış olur.
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- Dr. Ayça Kaya'dan aşure tarifi: 1 su bardağı aşurelik buğday, ½ çay bardağı kurufasulye ve nohut, 7-8 tane kuru kayısı, 6-7 tane sarı kayısı, 4 tane kuru incir, ½ çay bardağı kuru üzüm, 1,5 çay bardağı çam balı, , 6-7 tane karanfil, 1 su bardağı süt, 1 tane kırmızı elma. Üzerini süslemek için; ½ çay bardağı kırmızı nar, ceviz, fındık, badem, hindistan cevizi, tarçın, 1 yemek kaşığı kuş üzümü.
- Yapılışı: Bütün malzemeler ayrı ayrı az suyla haşlanır, haşlama suları dökülmeden malzemeler yumuşayınca birbirine karıştırılır ve biraz daha pişirilir, piştikten sonra süt, bal ve elma eklenir, 1 taşım daha pişirilir. Kaselere koyduktan sonra üzerine nar, ceviz, fındık, badem, Hindistan cevizi ve tarçınla süsleyerek servis edilir.
- Dr. Ayça Kaya'dan aşure tarifi: 1 su bardağı aşurelik buğday, ½ çay bardağı kurufasulye ve nohut, 7-8 tane kuru kayısı, 6-7 tane sarı kayısı, 4 tane kuru incir, ½ çay bardağı kuru üzüm, 1,5 çay bardağı çam balı, , 6-7 tane karanfil, 1 su bardağı süt, 1 tane kırmızı elma. Üzerini süslemek için; ½ çay bardağı kırmızı nar, ceviz, fındık, badem, hindistan cevizi, tarçın, 1 yemek kaşığı kuş üzümü.
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