Aşurenin faydaları nelerdir?

Aşure yaparken ve dağıtırken birçok kadın çok bonkörken, bir kısmı da kilo alırım korkusu ile tatlıları ve dolayısı ile de aşureyi yemek istemez. Tatlılar genelde besin değeri düşük enerji değeri yüksek yiyecekler oldukları için sağlıklı beslenme ve zayıflamada da tavsiye edilmez. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya içinde bulunduğumuz ayda bolca yapılan besin değeri yüksek tatlı aşure hakkında bilgi verdi.