Atatürk'ün en sevdiği yemekler

ARA ÖĞÜNLERDE AYRAN İÇERDİ

Annesi Zübeyde Hanım’ın elinden çıkmış olan Selanik usulü ıspanaklı börek, Cumhuriyetimizin kurucusunun çocukluğundan kalma en özel lezzetlerdendi. Öğünlerinde ayrana sık sık yer veren Atatürk, böreğin yanında ayran içmeyi çok severdi. Hatta kahvaltının ve yemeklerin yanı sıra, ikindi vakitlerinde de bir kase ayran içerdi.

Atatürk’ün, akşam yemekleri ise daha kalabalık geçerdi. Davetlilerle beraber yemek yerken ülke meselelerini konuşmayı seven Atatürk’ün akşam yemekleri oldukça uzun sürerdi. Akşam yemeklerinde ise bamya ve karnıyarık sıklıkla tüketilirdi.