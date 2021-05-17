HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

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Dünyanın en güzel 20 çorbası

Çorbanın modası asla geçmiyor. Hemen her şeyin çorbasını yapmak mümkün, üstelik hem lezzetinin hem de çeşidinin haddi hesabı yok. CNN geçtiğimiz Mart ayında "Dünyanın en güzel çorbası" adaylarını açıkladı. Aralarında bizden de bir çorba var.
Necmiye Uçansoy

"Çorba: Küresel Bir Tarih" kitabının yazarı Janet Clarkson, çorbanın dünyanın en eski ve en evrensel yiyeceklerinden biri olduğunu söylüyor. Bugün içtiğimiz her geleneksel çorbanın antik bir geçmişi var. Çorba kasesinin geçmişi ise Bronz Çağ’a kadar gidiyor ve çorbalar modernleşse de antik köklerini asla kaybetmiyor.

Çorba, bir yiyecek olmasının yanı sıra ilaç olarak da insanlığın sürdürdüğü bir gelenek. Bitkileri, sebzeleri, kemikleri kaynattıkları suyun içine ekledikleri şifalı otlarla antik insanlar tedavi için kullanıyordu çorbayı. Hasta olan arkadaşımıza, eşimize, çocuğumuza; içine limon sıkılmış, zeytinyağlı, sımsıcak tavuk suyu çorba yapmayanımız var mı? 

Her ne kadar çorbamızı yudumlarken aklımıza gelmese de, yaptığımız her çorbanın bizi geçmiş atalarımızla birleştirdiği ve her kültürün farklı çorbalarının nesilden nesle aktarıldığı bir gerçek. Başta tavuk suyu ve kemik çorbasını binyıllar sonra bugün bile hala ilaç olarak kullanıyoruz.

İşte içinde Türkiye'den de bir çorbanın yer aldığı "Dünyanın en güzel 20 çorbası"

  • Banga – Nijerya 

    Yağlı palmiye ağaçlarının meyveleri kullanılarak yayın balığı, sığır eti ve kurutulmuş deniz ürünleri ile pişirilen Nijer Deltası’nın bu lezzetli çorbası aynı zamanda enerji deposu gibidir. Afrika Hindistan cevizi, Hint tohumu, orima, jansa ve beletete yaprakları içeren banga çorbası baharat karışımı Nijerya’da hazır olarak satılıyor. Çorbaya asıl lezzerini veren ise zengin kırmızıbiber sosu.

  • Beef Pho – Vietnam

    Bir çeşit pirinç şehriye çorbası olan Beef Pho’nun harika aromatik lezzetini yakalamak için et suyu saatlerce tarçın, yıldız anason ve diğer sıcak baharatlarla kaynatılıyor. Dünyanın pek çok yerinde servis edilen Pho, Vietnam’ın en tanınmış yemeği. Farklı çeşitleri olsa da orijinalinde sığır eti kullanılıyor. Pho, Vietnam’da 1930’larda az pişmiş sığır eti dilimleriyle servis edilerek ortaya çıkmış, yeni bir tarif olduğunu söylemek mümkün.

  • Bouillabaisse – Fransa 

    Fransa’nın en ünlü çorbası, Marsilya’ya özgü olan Bouillabaisse kabul edilir. Akdeniz balıklarıyla yapılan bu çorbanın temel malzemeleri safran, zeytinyağı, rezene, sarımsak ve domates. Çorbanın hangi deniz ürünleriyle yapılacağı ise tartışma konusu. Kullanılan deniz ürünleri konusunda net bir bilgi olmasa da Fransız şefler otantik tarifte maymunbalığı ve yengeç ile birlikte 2 deniz ürünü daha bulunduğunu belirtiyorlar.

  • Borş – Ukrayna

    Borş çorbasının menşei Ukrayna olarak kabul edilse de başta Doğu Anadolu ve Rusya olmak üzere tüm coğrafyada bulunduğunu eklemek gerekiyor. Borş’un nereye ait olduğu tartışıladursun, Ukraynalılar çorbayı UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne sokabilmek için kampanyalar düzenliyor. Ekşi kremalı pancar çorbası olarak tarif edebileceğimiz Borş, tadını fermente edilmiş pancar suyunun keskinliğinden alır. Doğu Anadolu’da Borş çorbasına pancarın yanı sıra kereviz, lahana, havuç gibi çok sayda sebze eklenir.

  • Caldo Verde – Portekiz 

    Portekiz’in kırsal bölgelerinden çıkan Caldo Verde bugün ülkenin en pahalı restoranlarının menülerinde ilk sırada yer alıyor olsa da aslında bir ev çorbası. İnce dilimlenmiş yeşillikler, Portekiz’e has chouriço sosisi, patates ve soğan ile yapılıyor. Her ne kadar lüks algısı yaratılsa da bu doyurucu çorba çiftlik mutfaklarının vazgeçilmezi olan mütevazı bir ev yemeği.

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