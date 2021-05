"Çorba: Küresel Bir Tarih" kitabının yazarı Janet Clarkson, çorbanın dünyanın en eski ve en evrensel yiyeceklerinden biri olduğunu söylüyor. Bugün içtiğimiz her geleneksel çorbanın antik bir geçmişi var. Çorba kasesinin geçmişi ise Bronz Çağ’a kadar gidiyor ve çorbalar modernleşse de antik köklerini asla kaybetmiyor.

Çorba, bir yiyecek olmasının yanı sıra ilaç olarak da insanlığın sürdürdüğü bir gelenek. Bitkileri, sebzeleri, kemikleri kaynattıkları suyun içine ekledikleri şifalı otlarla antik insanlar tedavi için kullanıyordu çorbayı. Hasta olan arkadaşımıza, eşimize, çocuğumuza; içine limon sıkılmış, zeytinyağlı, sımsıcak tavuk suyu çorba yapmayanımız var mı?

Her ne kadar çorbamızı yudumlarken aklımıza gelmese de, yaptığımız her çorbanın bizi geçmiş atalarımızla birleştirdiği ve her kültürün farklı çorbalarının nesilden nesle aktarıldığı bir gerçek. Başta tavuk suyu ve kemik çorbasını binyıllar sonra bugün bile hala ilaç olarak kullanıyoruz.

İşte içinde Türkiye'den de bir çorbanın yer aldığı "Dünyanın en güzel 20 çorbası"