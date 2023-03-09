İki gün kalan üçüncü gün aşık olur: Uşak

Döndürme

Malzemeler

Hamuru için

1 kg un

5 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşık sıvıyağ

Yarım yemek kaşığı yoğurt

İçi için:

1 kg ıspanak

250 gr peynir

3 fincan sıvıyağ

Üzeri için:

50gr sıvıyağ

1 su bardağı yoğurt

Bir çeşit hamur işi yiyecektir. Büyükçe bir sinide bir sıra hamur içine genellikle ıspanak veya kabak olmak üzere hazırlanan iç ve üzerine bir sıra daha hamur konularak pişirilir. İsmini hamurun altı piştikten sonra üzerine bir tane daha sini kapatılıp ters döndürülerek pişmesinden almıştır.

Döndürme yapılışı: Un, tuz yoğurt sıvıyağ bir kaba alınır. Soğuk suyla ha­mur yapılıp iki parçaya bölü­nür. Hamur açılır içine 3 kaşık sıvıyağ sürülür yağın üzerine tuz eker gibi bir miktar un serpilir. Hamurun kenarları 5-6 yaprak şeklinde kesilir.Yapraklar ortada karşılıklı birleşecek şekilde katlanır. Bir müddet dinlendirildikten sonra tekrar tepsi büyüklüğünde açılır. Yağlanmış tepsiye yerleştirilir. Üzerine kıyılmış ıspanak, peynir ve yağ karışımı bolca serpilir. Diğer hamurda aynı şekilde hazırlanır. Tepsiye yerleştirilir. Odun ateşi üzerinde döndürülerek alti pişirilir. Alti pişince ateşten alınır. Bir senit yardımıyla tersyüz edilir. Tepsi tekrar yağlanır. Diğer tarafta pişince tekrar eski haline çevrilir. Ocaktan alınarak bıçakla düz yada baklava şeklinde kesilerek servis yapılır. (Fırında pişirilecekse üzerine yağ ve yoğurt karışımı sürülerek pişirilir.)