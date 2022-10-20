Karalahana altın değerinde!

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Tam bir C vitamini deposu olan karalahana aynı zamanda A, B, E vitaminleri, kalsiyum, potasyum, kükürt, magnezyum, bakır ve demir açısından da oldukça zengindir. Sarmasından çorba ve salatasına kadar pek çok alanda kullanılan ve Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan bu besin zayıflamak isteyen kişiler tarafından da detoks olarak kullanılıyor. Vücutta biriken fazla miktarda toksinler hücre hasarına yol açabilir. İşte vücutta biriken bu toksinlerin atılmasında karalahana tam bir temizleyici etken olarak imdadımıza yetişir. Karalahananın içeriğindeki antioksidanlar, vücutta bulunan doğal veya çevre kaynaklı, istenmeyen toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
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KARALAHANANIN FAYDALARI NELERDİR?
Lezzetiyle damak çatlatan karalahana aynı zamanda tam bir şifa kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar tarafından bol bol tüketilmesi önerilen faydalı besinler arasında ilk beşe girebilecek olan bu besin C vitamini bakımından zengin olduğundan kanserli hücrelerin artmasının önüne geçer.
İşte karalahananın faydaları:
- Karalahana düzenli tüketildiği zaman cilde iyi gelir, kemiklerin güçlenmesini sağlar ve dokuları iyileştirir.
- Vücutta meydana gelen toksinlerin atılmasında yardımcı olur.
- Vücudun direncini arttırır ve zararlı bakterileri öldürür.
- Kansızlık problemi yaşayanlar tarafından tüketildiğinde kansızlığı azaltır.
- Karalahana tüketimi kabızlık problemi yaşayanlar tarafından kullanıldığında sorunu çözer.
- İdrar söktürmeye yardımcı olur.
- Bağırsakta meydana gelen kurtlanmanın önüne geçer. Bağırsakları kurt ve parazitlerden temizler.
- Mide ve bağırsak ülseri olanlara karalahana suyu iyi gelir.
- Vücuda direnç verir.
- Kanser hücrelerine iyi gelir. Düzenli karalahana tüketiminin kadınlarda meme kanserinin ortaya çıkmasına da engel olduğu ifade edilmektedir.
- Sarılık, romatizma, siyatik ve astıma iyi gelir.
- Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.
- Antioksidan özelliğine sahip olduğu için anti -viral içerikli bir besindir. Gribal enfeksiyonlara karşı korur, vücuda direnç kazandırır.
- Cilt, diş ve kemik dokularının sağlamlığını arttırır.
- Vücuttaki zehirli maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar.
- Taze karalahana suyu mide ve bağırsak ülserine iyi gelir.
- Astım, romatizma, siyatik, sarılık ve safra kesesi hastalıklarında faydalıdır.
- Kandaki şeker oranını düşürür.
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KARALAHANANIN ZARARLARI VAR MIDIR?
İnsan sağlığına pek çok açıdan fayda sağlayan bir bitki olan karalahana bazı durumlarda dikkatli tüketilmelidir. Karalahananın ne kadar tüketildiği çok önemlidir. Tüketim miktarı aşıldığında zarar verebilir. Bu yüzden karalahana zararları kapsamında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:
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Karalahana haftada en fazla 3 kere tüketilmelidir. 3 günden fazla tüketmek isteyen kişiler iyotlu tuz kullanarak yemelidir. Bunun nedeni karalahananın iyot emilimi yapmasıdır.
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Oxalates maddesini içerir. Bu yüzden karalahanayı herkesin tüketmesi önerilmez. Özellikle safra kesesi, böbrek ve gut rahatsızlıkları gibi hastalıklara sahip olan kişiler karalahana kullanımından uzak durmalıdır.
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