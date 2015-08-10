Kilo aldırmayan atıştırmalıklar

Meyve: Meyveleri tüketirken harcadığımız kalori aldığımız kaloriden daha fazla olduğu için negatif kalorili besinler diyebiliriz.

Sıvıyla beraber bu meveleri tüketirsek tokluk süremiz daha uzayacaktır. Lif açısından da zengin olan bu besinler tercih ediceğiniz atıştırmalıklar arasında olmalı.