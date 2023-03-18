Kıyır kıyır kalburabastı

-
Misafir sofralarınıza yakışacak bir tatlı tarifi arayışı içerisindeyseniz, hem kolay hem de lezzetiyle damakları şenlendiren kalburabastı tarifi tam size göre. İşte tüm püf noktalarıyla kalburabastı tarifi...
-
-
KALBURABASTI MALZEMELER
120 gram oda sıcaklığında tereyağı
2 yemek kaşığı yoğurt
1/2 çay bardağı sıvı yağ
4 su bardağı un
1 çay bardağı irmik
1 tatlı kaşığı karbonat
3-4 damla limon
Şerbeti için:
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı limon suyu
İçi için:
120 gram ceviz içi
Servisi için:
2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı
-
KALBURABASTI NASIL YAPILIR?
Kalburabastı tatlısının yapımına ilk olarak şerbet ile başlanır. Şekeri ve suyu kaynamaya bırakın ve kaynadıktan sonra içine limon suyunu ilave ederek 10 dakika daha kaynattın.
Tatlı için un hariç tüm malzemeleri karıştırın.
Karbonatı limon ile karıştırın ve köpürtün.
Yavaşça unu ekleyin.
Ele yapışmayan bir kıvam elde edin.
Cevizden biraz büyük parçalar kopararak yuvarlayın ya da süzgeç, rende gibi aparatlar ile şekil verin.
Cevizi ortasına koyun.
Fırın tepsisine dizin ve 25-30 dakika pişirin.
Fırından çıkınca sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün. Üzerini istediğiniz gibi süsleyin. Afiyet olsun.
-
KALBURABASTI PÜF NOKTALARI
Kalburabastının özelliği üzerinin tırtıklı olmasıdır, bunun için rendenin kalın tarafına kullanabilirsiniz.
Tatlının ağızda dağılması için hamur yoğururken içine bir kaşık kadar sirke ekleyebilirsiniz. Bu, tatlımızın kıyır kıyır olmasını sağlar.
Kalburabastı tatlısı sıcakken, şerbet mutlaka soğuk olmalıdır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!