Kıyır kıyır kalburabastı

KALBURABASTI NASIL YAPILIR?

Kalburabastı tatlısının yapımına ilk olarak şerbet ile başlanır. Şekeri ve suyu kaynamaya bırakın ve kaynadıktan sonra içine limon suyunu ilave ederek 10 dakika daha kaynattın.

Tatlı için un hariç tüm malzemeleri karıştırın.

Karbonatı limon ile karıştırın ve köpürtün.

Yavaşça unu ekleyin.

Ele yapışmayan bir kıvam elde edin.

Cevizden biraz büyük parçalar kopararak yuvarlayın ya da süzgeç, rende gibi aparatlar ile şekil verin.

Cevizi ortasına koyun.

Fırın tepsisine dizin ve 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkınca sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün. Üzerini istediğiniz gibi süsleyin. Afiyet olsun.