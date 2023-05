Kuyu kebabı sezonu açıldı

“Kuyu kebabını çok seviyoruz, severek tüketiyoruz”

İstanbul’dan Kastamonu’nun Abana ilçesine geldiklerinde her zaman kuyu kebabı yemek için durduklarını söyleyen Halil İbrahim Yıldız da, “Biz İstanbul’dan geliyoruz normalde Bayrampaşalıyız ama burada evimiz var. Sezon başlayınca her yaz geliyoruz. Buradan her geçerken kuyu kebabını yiyoruz. Çok seviyoruz çok lezzetli bir yer. Her geçtiğimizde kuyu kebabı hazırda varsa yemeden geçmeyiz. Herkese tavsiye ederiz” dedi.