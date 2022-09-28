Sebze yemek sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır. Profesyonel sporcular ya da fitness tutkunları, sebzeleri değerli bir fitokimyasal kaynağı olarak diyetlerine her zaman dahil ederler. Sebzelerde bulunan fitokimyasallar, antioksidan özelliklere sahipler. Antioksidanlar, hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Bu fayda nedeniyle sebze tüketimi; kanser, kalp hastalığı ve dejeneratif hastalıkları azaltmayla ilişkilendirilir.

Pişirmek besin değerini artırıyor

En sağlıklı olanın, sebzelerin çiğ olarak tüketilmesi olduğunu düşünürüz. Çoğu sebze için durum böyle olsa da, pişirme aslında bazı sebzelerin besin değerini artırır. Akademik bir dergide (The Journal of Agricultural and Food Chemistry) yayınlanan bir makaleye göre, "bazı sebzeler pişirildiğinde koruyucu bileşenleri artar."



Araştırmalara göre domates brokoli ve havuç pişirilene kadar yararlı fitokimyasalların hücre duvarında tutulduğu, bir ısıtma işlemine maruz kaldıklarında ise besin değerlerinin arttığı belirtiliyor. Pişirmek bu sebzelere ne yapıyor? Sağlığımıza nasıl daha iyi geliyorlar ve iltihap azaltıcı etkileri nasıl artıyor?