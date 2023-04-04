Ramazan şerbeti nasıl yapılır?

GÜL ŞERBETİ

Özellike mideye ve sindirime iyi gül şerbetini hazırlamak oldukça pratik.

Gül şerbeti yapımı:

Bir avuç kırmızı veya pembe gül yaprağını yıkayın ve şeker ya da bal ile güzelce ovun. Ardından bir kabın içerisine ekleyin. Üzerine limon suyu ve kaseyi dolduracak kadar su ekleyip bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün gül şerbetini süzün ve isterseniz karanfil ekleyerek servis edin.