Ramazan şerbeti nasıl yapılır?

İçerisindeki malzemeler ile tam bir şifa deposu olan Ramazan şerbetinden birkaç tarifi sizler için derledik...
-
ORİJİNAL RAMAZAN ŞERBETİ TARİFİ
Osmanlı mutfağına özgü bir lezzet olan şerbet, o dönemlerde genelikle bal ve limon ile hazırlanırdı. Hazırlanan şerbetler hastalıklara şifa olması için sık sık tüketilirdi.
Orijinal Osmanlı Ramazan şerbeti malzemeleri:
- 2 adet tarçın
- 1 litre su
- 5 karanfil
- 20 gram toz şeker
Yapılışı:
1 litre suya 2 çubuk tarçın ekleyin. Ardından şeker ve karanfil eklenerek 20 dakika kaynatılır. Dilerseniz içerisine elma, armut ve ayva gibi meyveler ekleyebilirsiniz. Karışımı güzelce kaynatıktan sonra süzün isterseniz sıcak, isterseniz soğuk servis edin.
-
-
REYHAN ŞERBETİ
Reyhan Osmanlı mutfağında sıklıkla kullanılan bir bitki. Tansiyon düşürücü etkiye sahip olan reyhanın şerbeti oldukça faydalı.
Reyhan şerbeti yapılışı:
Taze reyhanları şekerle beraber 3 - dakika iyice ovun. Hazırlanan karışımı derin bir tencereye aktarın ve üzerine sıcak su, tarçın çubuğu, karanfil ve limon suyu ekleyin karıştırın. Karışım kaynadıktan sonra soğuyuncaya kadar oda sıcaklığında bekletin. Servis etmeden önce süzün ve buzdolabında bekletin.
-
KIZILCIK ŞERBETİ
Ramazan ayının en meşhur şerbetlerinden birisi olan Kızılcığın faydası oldukça fazla.
Kızılcık şerbeti yapılışı:
Şerbeti hazırlamak için öncelikle çekirdekleri ayıklayın. Kızılcıkların olgun olması önemli. Kızılcıkları bir kaba alın ve üzerine sıcak su dökün ardından üzerini kapatıp bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün karışımı süzün ve üzerine baş veya şeker ilave ederk tatlandırıp servis edin.
-
AYVA ŞERBETİ
Sindirim sorununa karşı iyi gelen ayva aynı zamanda hastalıklara karşı koruyucu etkiye sahip.
Ayva şerbeti yapılışı:
Dört adet ayvayı saplarından ve çekirdeklerin ayırın. Dilimledikten sonra kabuklarıyla beraber bir buçuk litre suya ekleyerek kaynatın. Bu sırada şerbeti tatlandırmak için birkaç dilim elma atabilirsiniz. Şerbet kaynadıktan sonra oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın. Ayva şerbetini yaparken çekirdekleri ile kaynatırsanız renk almasını sağlarsınız.
-
GÜL ŞERBETİ
Özellike mideye ve sindirime iyi gül şerbetini hazırlamak oldukça pratik.
Gül şerbeti yapımı:
Bir avuç kırmızı veya pembe gül yaprağını yıkayın ve şeker ya da bal ile güzelce ovun. Ardından bir kabın içerisine ekleyin. Üzerine limon suyu ve kaseyi dolduracak kadar su ekleyip bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün gül şerbetini süzün ve isterseniz karanfil ekleyerek servis edin.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!