Süt ürünleri neden uykunuzu getirir?

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UYKU İLAÇLARIYLA AYNI ETKİYİ GÖSTERİYOR
Süt ve süt ürünlerinin insan vücuduna faydaları tartışılmaz bir gerçek. Ancak neden insanlar üzerinde uyku etkisi yaratığı merak edilen bir konu. Konu hakkında yapılan çalışmalar sonucunda süt ve süt ürünlerinin içerisinde bulunan etkin bir maddenin uyku getirdiği keşfedildi.
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Sütün içerisinde bulunan amino asitler ve peptitler insanların uykusunu getiriyor. Örnek olarak uyku ilaçlarını verebiliriz.
Bir hekime uykusuzluk şikayetiyle başvuruda bulunduğunuzda sinir sinyallerini baskılayan bir tür protein olarak bilinen ve GABA reseptörünü etkinleştirilen bir ilaç verilir. Araştırmalar sonucunda süt ve süt ürünlerinin aynı şekilde GABA reseptörünü etkinleştirildiği tespit edildi.
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DAHA KALİTELİ UYKU SAĞLADIĞI TESPİT EDİLDİ
Çalışma fareler üzerinde yapıldı ve sütün etkin maddelerinden birisi olan peptitler deney farelerine verildi. Çıkan sonuca göre farelerin yüzde 25'i çok daha hızlı uykuya daldı ve bunların kaliteli uyku süresi yüzde 400'den fazla arttı.
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Sütün içerisinde bulunan CTH kısaltması olarak bilinen kazein triptik hidrolizat isimli peptitler yeni amino asit bağlanması sonucu oluşan polimerler, tıpkı uyku ilaçlarının yaptığı gibi GABA reseptörlerini etkinleştiriyor.
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