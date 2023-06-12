DÜNYANIN EN İYİ SALATASI "DAKOS"

Bir Yunan salatası olan "dakos" dünyanın en iyi salatası olarak birinci sırada yer aldı. Girit salatası olarak da geçen "dakos", tam buğdaydan yapılmış Girit ekmeği üzerine domates ve ufalanmış feta peyniri ile servis edilir. Feta peynirinin üzerine zeytinyağı, kekik, zeytin ve kapari eklenerek eşsiz bir tat ortaya çıkar.

Kaynak: TasteAtlas