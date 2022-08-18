Spagetti

Pek çok şefe göre tüm zamanların en iyi makarna şekli spagetti. Kalabalıkları doyuran, et ve sebze ile çok çabuk yemeğe dönüşebilen, her türlü sosla gayet lezzetli hale gelen spagetti, deniz ürünleri eşliğinde pek çok şefin favorisi.