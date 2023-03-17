PASİFİK'İN MÜCEVHERİ

Valparaíso ya da yerel halk tarafından bilinen adıyla 'Valpo', bir zamanlar Güney Amerika'nın en zengin şehirlerinden biriydi. Avrupa'dan gelen gemiler ABD'nin batı kıyısına giderken Amerika'nın güney ucunu dolaşırken Valparaíso'da dururlardı.

19. yüzyılın ikinci yarısı şehir için altın bir çağdı. Gelişen bir liman statüsü, Avrupa'dan birçok zengin göçmen getirdi. “Pasifik'in Mücevheri” olarak tanımaya başladı.Ağustos 1914'te Panama Kanalı açıldığında her şey değişti. Avrupa gemilerinin artık Güney Amerika çevresinde uzun bir yolculuk yapmasına gerek yoktu.

Şehrin liman faaliyetleri etrafında gelişen gelişen ticaret, büyüdüğü kadar hızlı bir şekilde çöktü. Panama Kanalı açıldıktan sonra şehrin kaderi değişti. 20. yüzyılın ikinci yarısında Valparaíso boğucu bir ekonomik gerileme yaşadı.

Ancak Valpaiso'nun kaderi 1940'lı yıllarda bambaşka bir yöne kaydı. Dünyaca ünlü Şili'li Pablo Neruda Mexico City'de Şili Başkonsolosu iken sokak sanat hareketini görüyor. 1943'te Şili'ye döndüğünde Meksikalı sanatçıları Valparaíso'ya davet ediyor. Valparaiso sokak sanatçıları için cazibe merkezi haline geliyor.