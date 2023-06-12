Yaz sebzeli kiş

Bildiğiniz gibi kiş bir Fransız tarifidir ve adını Fransa’da bir bölgeden alır. Genellikle iç dolgusu krema ile yapılır. Her mevsim farklı varyasyonlarla tüketilen bu lezzet, bu tarifte yaz sebzeleri ve beşamel ile hazırlandı. Yaz sofralarınızı renklendirecek bu tarifle, hem dolabınızda kalmış artık sebzeleri değerlendirecek hem de sofralarınıza güzellik katacaksınız.
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Tart hamuru için;
- 150 gram soğuk tereyağ (küp küp)
- 300 gram un
- 1 yumurta
- 2 yemek kaşığı soğuk su
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İç dolgusu için;
- 400-500 gram labne
- Limon
- Tuz
- Karabiber
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Sebze sote için;
- Bir adet kabak
- Bir adet patlıcan
- 2 adet kapya biber
- 1 adet soğan
- 3-4 diş sarımsak
- Tuz
- Karabiber
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Tart hamuru için, bütün malzemeleri bir kapta iyice yoğurun, yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin ve strece sarıp buzdolabında 20 dk bekletin. Buzdolabından çıkınca iki yağlı kağıt arasında büyük ve eşit kalınlıkta açalım. Yağladığımız tart kalıbına yerleştirelim. Çatalla üzerinde delikler açalım. Üzerine bir yağlı kağıt koyup, ağırlık yapması için yağlı kağıdın üzerine, nohut ya da fasulye gibi ağır bir bakliyat koyup hamuru fırına verelim. 170-180 derece arasında 25 dakika kontrollü pişirelim. İç dolgusu için, labne, limon, tuz ve karabiberi iyice çırpalım.
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Sebze sote için tüm sebzeleri halka halka doğrayalım ve bir tavada zeytinyağında, yüksek ateşte soteleyelim. Baharatını koyup kenara alalım. Tartımız fırından çıkınca biraz ılınıncaya kadar bekleyelim ve üzerine hazırladığımız labneyi koyalım. En son sotelediğimiz sebzeleri de ekleyelim. İşte kişimiz hazır.
Afiyet olsun..
Dipnot: Bu tarifi süzme yoğurt ile de yapabilirsiniz.
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