Yaz sebzeli kiş

Sebze sote için tüm sebzeleri halka halka doğrayalım ve bir tavada zeytinyağında, yüksek ateşte soteleyelim. Baharatını koyup kenara alalım. Tartımız fırından çıkınca biraz ılınıncaya kadar bekleyelim ve üzerine hazırladığımız labneyi koyalım. En son sotelediğimiz sebzeleri de ekleyelim. İşte kişimiz hazır.

Afiyet olsun..

Dipnot: Bu tarifi süzme yoğurt ile de yapabilirsiniz.