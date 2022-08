New Orleans, ABD

Climate Central'ın haritasında New Orleans'ın merkezini çevreleyen kalın gri sınırlar, New Orleans’ı dört bir yanındaki su taşkınlarından koruyan bir set sistemi. Bu savunmalar olmadan New Orleans, yükselen deniz suyu tarafından ciddi şekilde tehdit ediliyordu. Buna rağmen gelecekte felaket görünüyor. Özellikle Biloxi ve Jean Lafitte bölgelerindeki yaban hayatı koruma alanları savunmasız. Haritaya göre her ikisi de neredeyse tamamen sular altında görünüyor