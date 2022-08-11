Küresel ısınmanın ciddiyetini kavramak kimimiz için zor olabilir. Yükselen deniz seviyeleri, su kıtlığı veya orman yangınları ile birebir mücadele etmiyorsanız, tehlikenin farkına varamayabilirsiniz.

İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out'tan Ed Cunningham, dünyanın en güvenilir iklim değişikliği verilerine sahip Climate Central'ın yayınladığı haritaları inceleyerek küresel ısınma nedeniyle yükselen deniz seviyelerinin 2030'a kadar, dünyanın dört bir yanından hangi şehirleri olumsuz etkileyebileceğini yazmış.

Tabii ki sonuçları etkileyebilecek birçok değişken var, ancak haritalara bakılarak bulunmaya çalışılan şey, çevre kirliliğinin durmadan devam etmesi durumunda neler olabileceği. Bu haritalar ileride deniz seviyesinin ne olacağını gösteriyor ancak sel veya diğer aşırı hava olayları sırasında neler olabileceğini göstermiyor.

2030’a kadar elbette çok şey değişebilir. Taşkınlardan korunma sistemleri kurulabilir, şehirler buna adapte edebilir ya da küresel ısınmayı durdurmak için daha etkili adımlar atılabilir. Ancak bunların hiçbirini yapmayıp küresel ısınmaya göz yumarsak sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağız.

Karşınızda 10 yıl içinde büyük ölçüde su altında kalması muhtemel 9 şehir...