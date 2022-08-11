Küresel ısınmanın ciddiyetini kavramak kimimiz için zor olabilir. Yükselen deniz seviyeleri, su kıtlığı veya orman yangınları ile birebir mücadele etmiyorsanız, tehlikenin farkına varamayabilirsiniz.
İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out'tan Ed Cunningham, dünyanın en güvenilir iklim değişikliği verilerine sahip Climate Central'ın yayınladığı haritaları inceleyerek küresel ısınma nedeniyle yükselen deniz seviyelerinin 2030'a kadar, dünyanın dört bir yanından hangi şehirleri olumsuz etkileyebileceğini yazmış.
Tabii ki sonuçları etkileyebilecek birçok değişken var, ancak haritalara bakılarak bulunmaya çalışılan şey, çevre kirliliğinin durmadan devam etmesi durumunda neler olabileceği. Bu haritalar ileride deniz seviyesinin ne olacağını gösteriyor ancak sel veya diğer aşırı hava olayları sırasında neler olabileceğini göstermiyor.
2030’a kadar elbette çok şey değişebilir. Taşkınlardan korunma sistemleri kurulabilir, şehirler buna adapte edebilir ya da küresel ısınmayı durdurmak için daha etkili adımlar atılabilir. Ancak bunların hiçbirini yapmayıp küresel ısınmaya göz yumarsak sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağız.
Karşınızda 10 yıl içinde büyük ölçüde su altında kalması muhtemel 9 şehir...
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Amsterdam, Hollanda
Hollanda'nın "alçak topraklar" arasında yer almasının bir nedeni var. Amsterdam ve Rotterdam ve Lahey şehirleri alçak (deniz seviyesinin altında), düz ve Kuzey Denizi'ne yakındır. Hollandalılar sel savunma sistemleriyle ünlüdür.
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Deniz seviyesi verilerine baktığımızda, önümüzdeki yıllarda ülkenin set, baraj, bariyer, set ve savak sistemleri daha da önemli hale gelecek gibi görünüyor.
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New Orleans, ABD
Climate Central'ın haritasında New Orleans'ın merkezini çevreleyen kalın gri sınırlar, New Orleans’ı dört bir yanındaki su taşkınlarından koruyan bir set sistemi. Bu savunmalar olmadan New Orleans, yükselen deniz suyu tarafından ciddi şekilde tehdit ediliyordu. Buna rağmen gelecekte felaket görünüyor. Özellikle Biloxi ve Jean Lafitte bölgelerindeki yaban hayatı koruma alanları savunmasız. Haritaya göre her ikisi de neredeyse tamamen sular altında görünüyor
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Venedik, İtalya
Venedik iki tehditle karşı karşıya; yükselen deniz seviyesi ve şehrin her yıl iki milimetre alçalan yapısı. Venedik daha şimdiden sel baskınlarına uğramaya başladı ve iklim değişikliği muhtemelen bu felaketleri daha da artıracak. New Orleans gibi, Venedik'te de bir taşma savunma sistemi var, ancak kriz kötüleştikçe bunları sürdürmek çok daha zorlaşacak.
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Ho Chi Minh Şehri, Vietnam
Climate Central'ın haritası, Ho Chi Minh Şehrinin en çok doğu bölgelerinin risk altında olduğunu gösteriyor - özellikle düz, bataklığın üstüne yoğun bir şekilde inşa edilmiş Thủ Thiêm'in. Ho Chi Minh şehrinin tamamının 2030 yılına kadar su altında kalması pek olası olmasa da, sel ve fırtınalara karşı daha savunmasız olacağı neredeyse kesin.
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