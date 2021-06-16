Dordolec: Evlerdeki gizemli ayılar

Arnavutluk’u güney sahillerine doğru biraz gezmeye kalkarsanız pek çok yerde evlerin üstünde peluş ayıcıkların, Arnavutça söylersek “dordolec”lerin asılı olduğunu görebilirsiniz. Düşünün, hava o kadar sıcak ki sokakta insan görmek bile zor, binalar dışarıdan oldukça boş ve sakin görünüyor, bir de üstlerinde oyuncak ayıcıklar asılı, gerçekten de asılı, bazen boyunlarından, renkleri solmuş, tozlanmış ama orada öylece korkuluk gibi duruyor. Oldukça ürkütücü ve gizemli, değil mi? Ama onların bir amacı var. Hatta amaç tam da bu: Tüm dikkati ve aslında kem gözleri üstüne çekmek. Yani nazar boncuğuyla aynı işi görüyor Çünkü nazar, Anadolu topraklarında olduğu gibi Balkanlar’da da geçerli bir olgu.

Kendini hapseden ülke

Diktatör Enver Hoca döneminde Arnavutluk, hem batı Avrupa’dan hem de zaman içinde Sovyet demir perde bloğundan izole bir ülkeydi. 40 yıldan uzun süre ülkeyi yöneten Hoca, önce Yugoslavya’yla, ardından Sovyetler ve Çin ile ilişkilerini kopartarak Arnavutluk’u hem politik olarak izole etti. Hem de sosyal anlamda yurttaşların yurt dışına giriş çıkışını engelleyerek bugünkü Kuzey Kore’yi anımsatan bir ülke yarattı. Bu izolasyon aynı zamanda dünyadaki ekonomik, teknolojik ve kültürel gelişmeleri de elbette dışarıda tutuyordu.