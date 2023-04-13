HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Büyüleyici güzellikteki 15 festival

Nedenleri birbirinden farklı olsa da festivaller büyüleyici güzellikteki şenliklerdir. Dünyanın dört bir yanından en güzel festivallerin en ünlülerini sizin için derledik.
Necmiye Uçansoy

Yeni mevsimi karşılamak, ruhlarını aydınlatmak, şehrin insanlarını bir araya getirmek, balonlar ve uçurtmalarla gökyüzünü karşılamak, yörenin hasadını kutlamak… Nedenleri birbirinden farklı olsa da festivaller büyüleyici güzellikteki şenliklerdir. Dünyanın dört bir yanından en güzel festivallerin en ünlülerini sizin için derledik.

  • Hermanus Balina Festivali, Güney Afrika 

    Güney Afrika Cumhuriyeti’nin sahil kasabası olan Hermanus, her yıl eylül ayı sonunda Balina İzleme Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Güney balinalarının göç yolu üzerinde bulunan kasabada bu muhteşem hayvanların geçişi bir festivale dönüştürülüyor. Festivalin en önemli özelliği ise nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan balinalar için koruma kanunlarının düzenlenmesi ve okyanus yaşamının güvenlik altına alınması için çağrı yapmak.

  • Azizler Günü Uçurtma Festivali, Guatemala

    Meksika’daki Ölüler Günü’ne çok benzeyen Ruhlar Günü, festivalin Guatemala versiyonu olarak düşünülebilir. Her yıl 1-2 Kasım tarihlerinde, insanlar mezarlıklarda toplanıyorlar, sunakları süslüyorlar ve kaybettikleri sevdiklerini hatırlıyorlar. Guatemala’daki Sacatepequez mezarlığında BarriletesGigantes adı verilen, Azizler Günü Uçurtma Festivali düzenlenir. Yerli halk ve ziyaretçiler, doğal malzemelerden en büyük uçurtmaları tasarlarlar. 20 metre genişliğe kadar ulaşabilen uçurtmalar gökyüzünü kaplar.

  • Holi Festivali, Hindistan

    Hindistan'da renklerin festivali olarak bilenen "Holi Festivali", başkent Dakka'da dün kutlandı. Antik Hindu bahar festivali olan ve 18 Mart'ta yapılan Holi, dünyanın en çok fotoğrafı çekilen şenliklerinden biri. Renklerin Festivali olarak çevirebileceğimiz Holi, her bahar başında Hindistan’a dünyanın dört bir yanından binlerce turist çekiyor. 

  • Lord Vishnu’yu ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferini kutlama ve hasadın bolluğu için teşekkür etme amacı taşır. Hindistan’da Racastan ve Mumbai gibi şehirler festivalin öne çıkan merkezleri. Ancak meraklısına Uttar Pradesh’te Lord Vishnu’nun çocukluğunu geçirdiği Vrindavan’ı tavsiye edelim.

  • Harbin Buz ve Kar Festivali, Çin 

    Dünyanın en büyük kış festivali olan Harbin, Çin’in kuzey bölgesinde düzenleniyor. Harbin kenti her zaman soğuk olmasıyla ünlü ve dondurucu soğukları nedeniyle “Buz Şehri” olarak anılıyor. Kar heykellerinden yansıyan gökkuşağı renkleri ve çatılardan uzanan buz sarkıtlarının yanı sıra buzdan yapılmış dev Buda heykeli, Harbin’i bir buz cennetine çeviriyor. Festivale katılmak için soğuğu seviyor olmanız gerekiyor zira festival boyunca hava sıcaklığı -7 ila -20 derece arasında değişiyor.

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