Cennet kapısı Tianmen Dağı

Çin'de yer alan Tianmen Dağı, doğanın ne kadar harika olduğunun bir kanıtı! Her yıl turist akınına uğrayan dağ aynı zamanda "cennet kapısı" olarak da biliniyor. Dağın zirvesine ulaşmak bir hayli güç! Bunun için ziyaretçilerin 999 merdiven çıkması gerekiyor.