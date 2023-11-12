Dünyanın en güzel 30 kalesi
Dünya'nın dört bir yanından harika kaleler...
Alnwick Kalesi, Northumberland
Balmoral Kalesi, İngiltere
Bodiam Kalesi, İngiltere
Burg Hochosterwitz, Avusturya
Coca Kalesi, İspanya
Hohenschwangau Kalesi, Almanya
Howard Kalesi, Yorkshire
Catherine Sarayı, Rusya
Chateau Kalesi, İsviçre
Chambord Kalesi, Fransa
Versailles, Fransa
Conwy Kalesi, Kuzey Galler
Corfe Kalesi, Dorset
Edinburgh Kalesi, Scotlandİskoçya
Highclere Kalesi, İngiltere
Hogwarts Universal Stüdyoları, Orlando
Hohenwerfen Kalesi, Avusturya
Kilkenny Kalesi, İrlanda
Kronborg Kalesi, Danimarka
Kylemore Abbey, İrlanda
Malbork Kalesi, Polonya
Matsumoto Kalesi, Japonya
Neuschwanstein Şatosu, Almanya
Osaka Kalesi, Japonya
Peleş Kalesi, Romanya
Prag Kalesi, Çek Cumhuriyeti
Moritzburg Kalesi, Almanya
Schwerin Kalesi, Almanya
Uyuyan Güzel Kalesi, Disneyland, California
Windsor Kalesi, İngiltere