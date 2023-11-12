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        Haberler Gastro Seyahat Dünyanın en güzel 30 kalesi

        Dünyanın en güzel 30 kalesi

        Dünya'nın dört bir yanından harika kaleler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 02:52 Güncelleme: 12.11.2023 - 02:52
        1

        Alnwick Kalesi, Northumberland

        2

        Balmoral Kalesi, İngiltere

        3

        Bodiam Kalesi, İngiltere

        4

        Burg Hochosterwitz, Avusturya

        5

        Coca Kalesi, İspanya

        6

        Hohenschwangau Kalesi, Almanya

        7

        Howard Kalesi, Yorkshire

        8

        Catherine Sarayı, Rusya

        9

        Chateau Kalesi, İsviçre

        10

        Chambord Kalesi, Fransa

        11

        Versailles, Fransa

        12

        Conwy Kalesi, Kuzey Galler

        13

        Corfe Kalesi, Dorset

        14

        Edinburgh Kalesi, Scotlandİskoçya

        15

        Highclere Kalesi, İngiltere

        16

        Hogwarts Universal Stüdyoları, Orlando

        17

        Hohenwerfen Kalesi, Avusturya

        18

        Kilkenny Kalesi, İrlanda

        19

        Kronborg Kalesi, Danimarka

        20

        Kylemore Abbey, İrlanda

        21

        Malbork Kalesi, Polonya

        22

        Matsumoto Kalesi, Japonya

        23

        Neuschwanstein Şatosu, Almanya

        24

        Osaka Kalesi, Japonya

        25

        Peleş Kalesi, Romanya

        26

        Prag Kalesi, Çek Cumhuriyeti

        27

        Moritzburg Kalesi, Almanya

        28

        Schwerin Kalesi, Almanya

        29

        Uyuyan Güzel Kalesi, Disneyland, California

        30

        Windsor Kalesi, İngiltere

        #ht gastro
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