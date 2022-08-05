Yaşadığınız yerde komşuluklar nasıldır? Ya sanatsal aktiviteler? Yaşadığınız yerdeki restoranlar, barlar, gece hayatı, sürdürülebilirlik, toplu taşıma gibi konular hakkında ne düşünüyorsunuz?

Pandemi sona erdi. Dünya yeniden tüm gezginlere açık bir hale geldi. Time Out dergisinin 20 bini aşkın insana sorduğu sorulardan yola çıkarak varmak istediği nokta; şehir yaşamının küresel bir görüntüsünü vermek ve insanları görülmeye değer yerlere yönlendirmek.... Yani bu yıl yurtdışı gezileri yapmak için plan yapıyorsanız (özellikle uzun bir pandemi arasından sonra ilk olacaksa) gidilecek yerler bunlar olabilir.

Bu yıl listeye giren en iyi şehirler; gelişen gece hayatı, restoranları, içerisinde bolca sanat, kültür ve müzeleri olan şehirler. Sıkıcılıktan uzak ve aşırı pahalı olmayan şehirlerin bulunduğu listede sıralama belirli kriterlere göre yapılmış. Bu kriterler yürünerek tüm şehrin gezilebilmesi, toplu taşıma ağının ne kadar gelişkin olduğu, güvenlik ve sürdürülebilirlik gibi konular.

53 şehrin açıklandığı listeye Türkiye'den sadece İstanbul 50. sıradan girebildi. Birinci sırada Edinburg var.

Sondan başlayarak ilk 10 şehri listeliyoruz.