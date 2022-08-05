Yaşadığınız yerde komşuluklar nasıldır? Ya sanatsal aktiviteler? Yaşadığınız yerdeki restoranlar, barlar, gece hayatı, sürdürülebilirlik, toplu taşıma gibi konular hakkında ne düşünüyorsunuz?
Pandemi sona erdi. Dünya yeniden tüm gezginlere açık bir hale geldi. Time Out dergisinin 20 bini aşkın insana sorduğu sorulardan yola çıkarak varmak istediği nokta; şehir yaşamının küresel bir görüntüsünü vermek ve insanları görülmeye değer yerlere yönlendirmek.... Yani bu yıl yurtdışı gezileri yapmak için plan yapıyorsanız (özellikle uzun bir pandemi arasından sonra ilk olacaksa) gidilecek yerler bunlar olabilir.
Bu yıl listeye giren en iyi şehirler; gelişen gece hayatı, restoranları, içerisinde bolca sanat, kültür ve müzeleri olan şehirler. Sıkıcılıktan uzak ve aşırı pahalı olmayan şehirlerin bulunduğu listede sıralama belirli kriterlere göre yapılmış. Bu kriterler yürünerek tüm şehrin gezilebilmesi, toplu taşıma ağının ne kadar gelişkin olduğu, güvenlik ve sürdürülebilirlik gibi konular.
53 şehrin açıklandığı listeye Türkiye'den sadece İstanbul 50. sıradan girebildi. Birinci sırada Edinburg var.
Sondan başlayarak ilk 10 şehri listeliyoruz.
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10.Kopenhag
Dünyanın en yeşil şehirlerinden biri olan Kopenhag; sürdürülebilirlik, yürünebilirlik ve bisikletle dolaşma kolaylığı açısından değerlendirilerek listede yer aldı.
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9.Montreal
Yerel halkın yüzde 93'ü şehrin yeme içme ortamını harika bulurken, yüzde 82'si sanat ve müzelerini övdü, yüzde 80'i doğada yürüyüş yapmanın kolay olduğunu söyledi.
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8.Berlin
Ulaşım söz konusu olduğunda, Berlinliler kendilerini gerçekten çok ama çok şanslı görüyorlar. % 97'lik bir kesim şehrin toplu taşıma sistemini överek şehri dünyanın en iyi 10 şehri arasına soktu.
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7.Marakeş
Marakeş kalabalık ve uğultulu bir şehir olmasına rağmen komşuluk ilişkilerinin çok iyi olması ile listeye girdi. Yeni arkadaşlar edinme açısından değerlendirildiğinde şehir en yüksek notu aldı.
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6.Prag
Praglıların %90'ı şehirlerini çok güzel buluyor. %96'sı tramvaylar şehri Prag'taki toplu taşıma sistemini harika buluyor.
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