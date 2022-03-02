Gürkan, "Dağın zirvesindeki gölet, kamp için ve doğa sporları için eşsiz güzelliktedir. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelebilecek bir konumdadır. Doğa ile iç içe bulunan krater gölümüze herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.