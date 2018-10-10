Ekim rotaları

Tarih boyunca Pers, Yunan ve Makedonların evi olan bu yer, Pavlik kiliselerinin kurucusu Aziz Paul'ün gelişi nedeniyle de Hıristiyanlar tarafından da kutsal bir yer olarak kabul ediliyor. Milattan önce, 900'lerde inşa edilen Athena Tapınağı'nın da yer aldığı Assos'u bir kez görmek bile buraya aşık olmaya yeter de artar bile.