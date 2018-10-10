Ekim rotaları

Ancak tatil, sadece yaz mevsiminde yapılacak değil ya. Yaprakların sarıdan turuncuya, çeşit çeşit renge büründüğü, hem güneşin sıcaklığının hem de rüzgarın serinliğinin yüzünüze vurduğu ekim ayında gidebileceğiniz pek çok rota var. Üstelik yaz tatili kalabalığı da artık geride kaldı. Bunu bir düşünün. Ekim ayında gitmeniz gereken yerleri sizler için listeledik.
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FETHİYE - KAŞ, LİKYA YOLU
"Dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotasından biri" olarak kabul edilen 540 kilometrelik Likya Yolu, eşsiz doğal güzelliklerin yanı sıra çok sayıda antik kentten de geçerek, ziyaretçilerine doğa ve tarih dolu bir atmosfer sunuyor.
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Ölüdeniz manzarasıyla başlayan tarihi yol, doğa harikaları arasında zaman tünelinden geçiyormuş hissi uyandırıyor. 19 antik kentten geçen Likya Yolu, tarih severlerin hayran kaldığı gezilerden oluyor. Likya Yolu'nu yürürken kamp yapabilir, otelde ya da pansiyonlarda konaklayabilirsiniz. Aradığınız bir çok alternatifi yol boyunca bulabilirsiniz.
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Tüm Likya Yolu ise şu rotalardan oluşuyor:
Ovacık, Faralya, Kabak, Alınca, Bel, Gavurdağı, Xanthos, Kınık, Akbel, Patara, Kalkan, Sarıbelen, Gökçeören, Çukurbağ, Kaş, Liman Ağızı, Boğazıcık, Üçağız, Çayağız, Myra, Finike, Karaöz, Adrasan, Çıralı, Tekirova, Roman Bridge, Göynük Yayla, Göynük, Hisarçandır, Çitdibi, Geyikbayırı.
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BURSA, MUDANYA - TRİLYE - CUMALIKIZIK
Bursa'nın şirin mi şirin kasabası Mudanya, İstanbul'dan fazla uzaklaşmadan kalabalık ve stresli yaşamdan uzaklaşabileceğiniz bir yer... Sağlı sollu Rum evleriyle süslenen çarşısı, misafirperver insanları ile Mudanya, sizi bambaşka bir aleme götürecek.
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Mudanya'ya bağlı Tirilye de en az Mudanya kadar görülmesi gereken bir bölge... Zeytin bahçeleri ve ahşap evleriyle öne çıkan Tirilye'de mutlaka deniz manzaralı mekanlarda kahvaltı yapmalısınız. Dahası, Tirilye'de pek çok dizi ve film çekiminin yapılması, buranın güzelliğini kanıtlar nitelikte.
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