En büyüleyici 10 ada
Bu küçük adalarda aradığınız her şeyi bulabilirsiniz.
Guardian'dan Louise Roddon'ın hazırladığı listede Türkiye'den de bir ada var.
Porquerolles, Fransa
Côte d'Azur hareketli geldiyse huzurlu Porquerolles'i deneyin. Arabalara izin verilmediği için, bol ağaçlı adada dolaşmanın tek yolu yürüyerek ya da bisikletle. Adadaki tek ses, tekerleklerinizin altındaki kokulu çam iğnelerinin çıtırtısıdır.
Tabarca, İspanya
Costa Blanca'da huzur bulmak zorsa Alicante'nin 22 mil açığındaki Tabarca'ya gidin. 50 dakikalık feribot yolculuğundan sonra göz kamaştırıcı berraklıktaki sulara sahip, bir tane arabayla karşılaşmayacağınız cennete ulaşırsınız. Birkaç günü şnorkelle yüzerek, sahildeki barakalardan birinde balık güveç yiyerek geçirin, ardından şehri çevreleyen surların etrafında yürüyün.
Bozcaada, Türkiye
Türkiye'nin batı kıyısındaki Bozcaada yaz sıcağından bunalanların gittiği buz gibi sulara sahip bir ada. Çanakkale limanından kısa bir feribot geçişi ile ulaşılan ada, üzüm bağlarıyla kaplı hareketli bir liman kasabası.
La Graciosa, Kanarya Adaları
Lanzarote'nin beş mil kuzeyinde yer alan küçük La Graciosa, tamamen farklı bir Kanarya Adası manzarası sunuyor: araba yok, gürültü yok ve kalabalık yok. Mütevazı restoranları, vahşi kum tepeleri ve el değmemiş plajları ile pastoral bir deniz tablosunun içinde yer alacaksınız.
Siroz, Yunanistan
Gösterişli Mikonos'u unutup huzura erişeceğiniz Syros'a giden 30 dakikalık hızlı feribota binin. Syros'un sahil kenti Ermoupoli hareketlidir ama kalabalık değildir. Turist azdır. Neoklasik evler kıyılardan kat kat tepeye doğru yükselir. Öğle yemeklerinde zeytinlikler ve meyve bahçeleriyle dolu müthiş bir manzara ayağınızın altındadır.
Cabrera, İspanya
Mallorca'nın altı mil güneyinde bulunan Cabrera'da doğa hüküm sürüyor. Cabrera Adası Milli Parkı, martılar, karabataklar ve kertenkeleler için adeta bir cennet. Boş koylarda yüzerek yaban hayatı gözlemciliği yapın. Tepedeki orta çağdan kalma harabe kalesinin çevresini biraz dolaşın, ardından Es Port'taki Cabrera's cantina'da yemek yiyin.
Lastovo, Hırvatistan
Lastovo'ya ulaşmak için zorlu bir feribot yolculuğu gerekiyor, ancak bu çabayı gösterdiğiniz için memnun olacaksınız. Zamanınızı çam ormanları arasında dolaşarak, adanın Venedik tarzı evlerini hayranlıkla izleyerek, ardından adada varolan 38 kliseden bazılarını keşfederek veya Skrivena Luka Körfezi'nin şeffaf sularında yüzerek geçirin. Adada sadece bir otel var - denize bakan Solitudo.
Tinos, Yunanistan
Mikonos'tan feribotla sadece 15 dakika uzaklıktaki Tinos, yel değirmenleri, göz alıcı köyleri, büyüleyici plajlarıyla ismi az bilindik bir adadır. Adayı aşırı gelişmeden uzak tutan bir kilise. Hacılar, Panagia Evengelistria Kilisesi'nde bulunan, bir rahibenin rüyasında gördüğü yerde 850 yıl sonra gün ışığına çıkarılmış Megalokhari adı verilen bir ikonu ziyaret etmek için Tinos'a akın ediyor. İkonun hastalıkları iyileştirdiğine inanılıyor. 15 Ağustos ve 25 Mart'taki yortularda ada çok kalabalık olduğu için rezervasyon yaptırmalısınız.
Île de Batz, Fransa
Parisliler Île de Ré'ye bayılırlar, ancak Atlantik kıyılarında daha ucuz, ancak Île de Ré kadar büyüleyici bir başka ada daha var. Roscoff'tan sadece 10 dakika uzaklıkta olan Île de Batz, mütevazı ve aileler için mükemmel bir ada. Limanda bisiklet kiralayın, ardından Grève Blanche'ın beyaz kumsallarına gidin. Deniz fenerine tırmanın.
Filicudi, Sicilya
Sicilya'nın Taormina adası turistle dolup taşar, kalabalıktır. Huzur arıyorsanız Filicudi'yi tercih edebilirsiniz. Burada ziyaretçiler katır yolunda yürüyerek ya da tırmarak adanın en yüksek tepesi olan “Fossa Felci” de volkanik krateri ziyaret edebilir. Kuzey Sicilya'daki Milazzo'dan doğrudan feribot geçişi iki saat 20 dakika sürer. Kasaba: Tauro dağının kayalık eteklerinde: denizden 200 metre yükseklikte kurulmuştur ve Etna dağı ile İon denizinin muhteşem manzarasına hakimdir.