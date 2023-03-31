En büyüleyici 10 ada

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Lastovo, Hırvatistan Lastovo'ya ulaşmak için zorlu bir feribot yolculuğu gerekiyor, ancak bu çabayı gösterdiğiniz için memnun olacaksınız. Zamanınızı çam ormanları arasında dolaşarak, adanın Venedik tarzı evlerini hayranlıkla izleyerek, ardından adada varolan 38 kliseden bazılarını keşfederek veya Skrivena Luka Körfezi'nin şeffaf sularında yüzerek geçirin. Adada sadece bir otel var - denize bakan Solitudo.

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Tinos, Yunanistan Mikonos'tan feribotla sadece 15 dakika uzaklıktaki Tinos, yel değirmenleri, göz alıcı köyleri, büyüleyici plajlarıyla ismi az bilindik bir adadır. Adayı aşırı gelişmeden uzak tutan bir kilise. Hacılar, Panagia Evengelistria Kilisesi'nde bulunan, bir rahibenin rüyasında gördüğü yerde 850 yıl sonra gün ışığına çıkarılmış Megalokhari adı verilen bir ikonu ziyaret etmek için Tinos'a akın ediyor. İkonun hastalıkları iyileştirdiğine inanılıyor. 15 Ağustos ve 25 Mart'taki yortularda ada çok kalabalık olduğu için rezervasyon yaptırmalısınız.