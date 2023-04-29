Haberler Gastro Seyahat İstanbul'a 2 saat: Edirne

İstanbul'a 2 saat: Edirne İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turist çeken şehir olan Edirne; kültür, gastronomi, inanç ve doğa turizmindeki potansiyeliyle görülmeye değer. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 29.04.2023 - 14:32 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:56 facebook

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Şehirde Mimar Sinan'ın, başta ustalık eserim dediği ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi olmak üzere pek çok eseri var.Edirne Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ın buluşma noktası. Bu nedenle tarihi kent hem yabancı hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen turistlere ev sahipliği yapıyor. Gastronomisi, el sanatları, Osmanlı İmparatorluğu ve Roma döneminden kalma eserleri ile turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Harita

"Sultanlar Şehri, Şehirler Sultanı" olarak anılan Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi başta olmak üzere, Eski ve Üç Şerefeli camiler, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi ile Türk İslam Eserleri Müzesi, kentteki diğer müzeler, Edirne Büyük Sinagog, Sveti Georgi Kilisesi, Tunca ve Meriç köprüleri, tarihi Alipaşa, Bedesten ve Selimiye Arastası çarşıları ile Karaağaç bölgesi yerli ve yabancı turistlerin turizm rotasında yer alıyor.

Edirne'ye nasıl gidilir?

Edirne Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’a yaklaşık 2 saatlik uzaklıktadır. Hava yolu ile ulaşabileceğiniz İstanbul’dan Edirne’ye hemen her saat otobüs bulabilmeniz mümkün. Ayrıca diğer şehirlerden Edirne’ye düzenli otobüs seferleri bulunuyor. Edirne, aynı zamanda Avrupa’dan İstanbul’a ve İstanbul’dan Avrupa’ya yapılan tren seferlerinin de bir durağı halindedir.

Edirne'denerelere gidilir ve ne yenir?

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Mimar Sinan'ın “Ustalık Eseri” Selimiye Camisi Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünün zirvesinde olduğu yıllarda yaşayan Mimar Sinan, bu gücü adeta mimari ile şekillendiren bir deha olup, Selimiye Camisi ile imparatorluğun kudretini yansıttığı ve Osmanlı mimarisinin zirve noktasını meydana getirdiği söylenebilir. Hatta camiyi yalnızca Osmanlı’nın değil dünya mimarlık tarihinin en gözde eserlerinden biri olarak tanımlamak abartı olmaz. Selimiye Camisi ve Külliyesi’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alıyor olması da bu gerçeğin tüm dünyaca kabul edildiğinin kanıtı.

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Mecidiye Köprüsü Mecidiye Köprüsü ya da diğer adıyla Meriç Köprüsü, Edirne Karaağaç yolunda, Meriç Nehri üzerine yapılmıştır. 263 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde, 13 ayak üzerinde ve 12 sivri kemerli bir taş köprü olup yanlara doğru eğimlidir. Ayaklar arasında ayrıca boşaltma gözleri de bulunmaktadır. Ortasındaki yazıtlı köşkü mermerdendir.