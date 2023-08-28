Haberler Gastro Seyahat İtalya’daki 12 gizli kent

İtalya'daki 12 gizli kent Floransa, Roma, Viyana. Bu güzelim şehirler, gezegenin en çok ziyaret edilen yerlerinden birkaçı. Ancak bu popülarite, birçokları için İtalya'nın önde gelen turistik noktalarının aşırı pahalı ve aşırı kalabalık olduğu anlamına geliyor. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 28.08.2023 - 14:30 Güncelleme: 06.09.2023 - 01:25 facebook

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Eğer hayalinizde turistlerin olmadığı sakin bir İtalya görmek gibi bir istek varsa, henüz keşfedilmeden ziyaret edilmesi gereken gizli İtalyan şehirleri listemize bir göz atın.

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Alberobello, Puglia Alberobello, Bari yakınlarında tatlı mı tatlı bir kasaba. Burası, masallardan fırlamış gibi görünen koni şeklinde beyaz binaların, yani Trulli’lerin evi. Köy, dar sokaklardan ve göz alıcı meydanlardan oluşan bir labirent adeta; ayrıca kentin büyüleyen manzaralarını rahatlıkla izleyebileceğiniz bir belvedere de bulunuyor.

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İtalya'nın Puglia eyaletinde Unesco Dünya Kültür Mirası Listesindeki 3 önemli yerden biri olan Alberobello, konik evleriyle turistlerin ilgisini çekiyor. Fotoğrafta Alberobello'da 'Trulli' adıyla anılan evler ve bölgeyi ziyarete gelen turistler görülüyor.